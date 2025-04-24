"Травяной" пожар произошел возле Старого моста в Барнауле

Площадь возгорания составила 400 квадратных метров

24 апреля 2025, 17:15, ИА Амител

Пожар у Старого моста / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Ландшафтный пожар произошел на подъезде к Барнаулу около Старого моста. Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, угроз постройкам и объектам инфраструктуры на данный момент нет.

Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. На месте работают два пожарных расчета, которые держат ситуацию под контролем.

"Специалисты ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминают: в период действия особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности. Нарушители привлекаются к ответственности!" – заявили в ведомстве.

Ранее МЧС предупредило жителей Алтайского края, что 24 и 25 апреля в регионе сохранится высокая пожароопасность (4-й класс).