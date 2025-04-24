Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности в ближайшие дни
В регионе действует особый противопожарный режим
24 апреля 2025, 12:02, ИА Амител
Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
В Алтайском крае сохранится высокая пожароопасность 4 класса горимости 24 и 25 апреля. В эти дни возможен рост количества пожаров, сообщает МЧС.
Также напомнили, что в крае действует особый противопожарный режим.
"В этот период запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой растительности, стерни, растительных остатков и иных горючих отходов на всех категориях земель", – говорится в сообщении.
Ранее в апреле губернатор Виктор Томенко назвал снижение числа пожаров в Алтайском крае общей задачей властей.
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