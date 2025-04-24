Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности в ближайшие дни

В регионе действует особый противопожарный режим

24 апреля 2025, 12:02, ИА Амител

Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Алтайском крае сохранится высокая пожароопасность 4 класса горимости 24 и 25 апреля. В эти дни возможен рост количества пожаров, сообщает МЧС.

Также напомнили, что в крае действует особый противопожарный режим.

"В этот период запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой растительности, стерни, растительных остатков и иных горючих отходов на всех категориях земель", – говорится в сообщении.

Ранее в апреле губернатор Виктор Томенко назвал снижение числа пожаров в Алтайском крае общей задачей властей.