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ТРЦ Galaxy возобновил работу после эвакуации посетителей

По словам очевидцев, в одном из фастфуд-кафе горела плита

17 февраля 2024, 16:45, ИА Амител

ТРЦ Galaxy в Барнауле / vk.com/galaxy_barnaul
ТРЦ Galaxy в Барнауле / vk.com/galaxy_barnaul

Торговый центр Galaxy в Барнауле снова работает в прежнем режиме, пишет "В курсе 22".

По информации очевидцев, в здании якобы загорелась плита в одном из фастфуд-кафе. Люди временно были временно эвакуированы, но вскоре посетителей вновь запустили.

Обновлено в 18:03. Как уточнили в МЧС Алтайского края, сигнализация сработала из-за сбоя в программном обеспечении. Возгорания не было. 

Барнаул торговые центры

Комментарии 3

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Гость

16:57:51 17-02-2024

Что? Никто и выйти не успел, как все отключили. В Галактике просто невыносимо дышать от выхлопных газов. Это вот факт.

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Гость

11:42:49 19-02-2024

Гость (16:57:51 17-02-2024) Что? Никто и выйти не успел, как все отключили. В Галактике ... Не замечал, от слова СОВСЕМ!

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Элен без ребят

11:49:46 19-02-2024

Гость (16:57:51 17-02-2024) Что? Никто и выйти не успел, как все отключили. В Галактике ... кажется, только вы эти газы чувствуете

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