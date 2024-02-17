ТРЦ Galaxy возобновил работу после эвакуации посетителей

По словам очевидцев, в одном из фастфуд-кафе горела плита

17 февраля 2024, 16:45, ИА Амител

ТРЦ Galaxy в Барнауле / vk.com/galaxy_barnaul

Торговый центр Galaxy в Барнауле снова работает в прежнем режиме, пишет "В курсе 22".

По информации очевидцев, в здании якобы загорелась плита в одном из фастфуд-кафе. Люди временно были временно эвакуированы, но вскоре посетителей вновь запустили.