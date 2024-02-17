ТРЦ Galaxy возобновил работу после эвакуации посетителей
По словам очевидцев, в одном из фастфуд-кафе горела плита
17 февраля 2024, 16:45, ИА Амител
ТРЦ Galaxy в Барнауле / vk.com/galaxy_barnaul
Торговый центр Galaxy в Барнауле снова работает в прежнем режиме, пишет "В курсе 22".
По информации очевидцев, в здании якобы загорелась плита в одном из фастфуд-кафе. Люди временно были временно эвакуированы, но вскоре посетителей вновь запустили.
Обновлено в 18:03. Как уточнили в МЧС Алтайского края, сигнализация сработала из-за сбоя в программном обеспечении. Возгорания не было.
16:57:51 17-02-2024
Что? Никто и выйти не успел, как все отключили. В Галактике просто невыносимо дышать от выхлопных газов. Это вот факт.
11:42:49 19-02-2024
Гость (16:57:51 17-02-2024) Что? Никто и выйти не успел, как все отключили. В Галактике ... Не замечал, от слова СОВСЕМ!
11:49:46 19-02-2024
Гость (16:57:51 17-02-2024) Что? Никто и выйти не успел, как все отключили. В Галактике ... кажется, только вы эти газы чувствуете