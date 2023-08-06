Трех человек спасли при пожаре в барнаульской многоэтажке
Возгорание началось на четвертом этаже дома
06 августа 2023, 17:20, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожар произошел в многоэтажке на улице Лазурной в Барнауле. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составила один квадратный метр. Огонь удалось оперативно потушить.
Из горящего дома спасатели вывели трех человек.
Всего в тушении пожара участвовали 16 человек и 6 единиц техники. Пострадавших нет.
17:54:41 07-08-2023
Метр 16 чел?! Писали на огонь?