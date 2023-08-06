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Трех человек спасли при пожаре в барнаульской многоэтажке

Возгорание началось на четвертом этаже дома

06 августа 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошел в многоэтажке на улице Лазурной в Барнауле. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составила один квадратный метр. Огонь удалось оперативно потушить.

Из горящего дома спасатели вывели трех человек. 

Всего в тушении пожара участвовали 16 человек и 6 единиц техники. Пострадавших нет.

Барнаул Происшествия

Комментарии 1

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Вася

17:54:41 07-08-2023

Метр 16 чел?! Писали на огонь?

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