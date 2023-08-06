Трех человек спасли при пожаре в барнаульской многоэтажке

Возгорание началось на четвертом этаже дома

06 августа 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошел в многоэтажке на улице Лазурной в Барнауле. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составила один квадратный метр. Огонь удалось оперативно потушить.

Из горящего дома спасатели вывели трех человек.

Всего в тушении пожара участвовали 16 человек и 6 единиц техники. Пострадавших нет.