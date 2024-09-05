Трех медведей заметили на трассе в Алтайском крае

Жители региона говорят, что косолапые стали часто выходить к людям

05 сентября 2024, 11:16, ИА Амител

Сразу трех медведей заметили на трассе у села Хмелевка Заринского района. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По словам местных, сейчас косолапые очень активны. Много следов можно заметить в лесах. Также животные часто выходят к дорогам и местам, где живут люди.

В Минприроды отметили, что при встрече с медведем стоит остановиться и никак не привлекать внимание зверя. Тем более не нужно бросать ему еду.

Также нужно сообщать о подобных случаях на горячую линию. Прямая линия государственного охотничьего надзора: 8-964-083-98-26 (бесплатный номер), 8 (3852) 27-16-04; 8 (3852) 27-16-05.