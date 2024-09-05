Трех медведей заметили на трассе в Алтайском крае
Жители региона говорят, что косолапые стали часто выходить к людям
05 сентября 2024, 11:16, ИА Амител
Сразу трех медведей заметили на трассе у села Хмелевка Заринского района. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По словам местных, сейчас косолапые очень активны. Много следов можно заметить в лесах. Также животные часто выходят к дорогам и местам, где живут люди.
В Минприроды отметили, что при встрече с медведем стоит остановиться и никак не привлекать внимание зверя. Тем более не нужно бросать ему еду.
Также нужно сообщать о подобных случаях на горячую линию. Прямая линия государственного охотничьего надзора: 8-964-083-98-26 (бесплатный номер), 8 (3852) 27-16-04; 8 (3852) 27-16-05.
11:48:02 05-09-2024
Это они еще Машу не видели
12:01:08 05-09-2024
А Маша с ними была?
12:50:07 05-09-2024
Неурожай орехов, вырубка деревьев, другой еды стало мало в лесах из-за человеческой деятельности и вот результат, медведи голодные на поля и дороги выходят в надежде еду найти. Было бы сытно в лесу, зачем медведю к человеку идти. Вот зимой иногда ветки раскладывают по полянам для всяких травоядных животных, а медведям нельзя что нибудь по осени раскладывать на медвежьих тропах, чтобы сытые по берлогам засыпали. Можно же класть тыкву, кабачки, орехи, овес. Медведи же всеядны, растения тоже едят. И к людям выходить не будут и сытые будут.
13:14:08 05-09-2024
Гость (12:50:07 05-09-2024) Неурожай орехов, вырубка деревьев, другой еды стало мало в л... Медведи сами еда. Правда трудно доступная.
13:59:58 05-09-2024
Гость (13:14:08 05-09-2024) Медведи сами еда. Правда трудно доступная.... на медведей нужна лицензия, а без нее это браконьерство. Да и болеют мишки болезнями, некоторые из которых человека заражают. Мясо диких животных специфично, не понимаю я этого желания есть дикое жесткое темное мясо, которое еще надо суметь приготовить. Одно дело гоняться за животиной, чтобы сделать научное открытие или удачное фото, другое дело убить, разделывать, варить и жарить несколько часов, а в итого получить кусок темного нежуябельного мяса.
11:05:28 06-09-2024
Гость (12:50:07 05-09-2024) Неурожай орехов, вырубка деревьев, другой еды стало мало в л... Если их подкармливать. то года через два их будут наблюдать у Барнаула. Сердешный, съездий куда-нибудь в Аламбай или Тягун и походи в одного по тамошнему лесу. Там их хватает.
20:58:38 05-09-2024
Самая главная причина это возросшая популяция медведей.Лицензии даже на половину невыбираются.Желающих охотиться на мишек очень мало.
20:22:28 07-09-2024
Пускай ходят