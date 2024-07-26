Трехэтажный стильный магазин построят в Барнауле в районе ВРЗ

Проект обсудили 25 июля на заседании градсовета

26 июля 2024, 06:15, ИА Амител

Проект магазина на ВРЗ в Барнауле

Небольшое трехэтажное здание, похожее на островок, построят в Барнауле по адресу бульвар 9 Января, 97 / улица Воровского, 129, в районе ВРЗ. Планируется, что там разместят объекты розничной торговли. Проект представили 25 июля на заседании градсовета Барнаула.

Каким будет здание?

Разработкой проектно-сметной документации занималась мастерская Владимира Золотова. Он лично представлял эскизы объекта. По сути, это просто небольшое здание на пересечении двух улиц, которое будет задавать архитектурный акцент.

Общая площадь участка составляет 759 квадратных метров. Общая площадь здания – 543 квадратных метра. Первый и второй этажи предназначены для торговли, а третий – технический. Также рядом со зданием появится парковка на девять автомобилей. Еще четыре машино-места для сотрудников, которые будут трудиться в здании, сделают на первом этаже.

Что касается самого фасада, то предполагается использовать много стекла, а также декоративные панели, имитирующие деревья.

Что сказали о проекте эксперты?

У членов градсовета вообще практически не было замечаний к разработчикам. Все сошлись во мнении, что архитектура магазина только улучшит окружающую застройку. В итоге проект одобрили.