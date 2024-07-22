Огромный жилой комплекс на 668 квартир построят в новом микрорайоне Барнаула
Проект рассмотрели 18 июля на заседании градсовета
22 июля 2024, 08:15, ИА Амител
Огромный жилой комплекс, состоящий из нескольких домов, построят в Барнауле по адресу Павловский тракт, 198а. Эскизный проект представили 18 июля на заседании градсовета. Планируется, что ЖК появится на самом въезде в Барнаул на границе города и пригорода - в самом быстро развивающемся районе краевой столице. Рассказываем, каким будет ЖК и что о проекте думают архитекторы.
Каким будет новый ЖК?
За разработку концепции комплекса отвечал "Алтайгражданпроект". Его представительница пояснила, что будущий ЖК расположен в западной части города на Павловском тракте рядом с "молодыми" улицами имени Михаила Евдокимова и Анатолия Мельникова, которые проектируются и будут застроены в ближайшие годы. На соседних участках, помимо домов, планируют построить также детские сады, школы и другие социальные объекты.
Комплекс расположится на участке площадью 2,34 гектара. При этом площадь самого дома – около 30 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из двух корпусов (10-этажного и 16-этажного) и здания общественного назначения. Что там расположится – пока неизвестно. Скорее всего, магазины и кафе. Всего в доме запроектировали 668 квартир, в том числе и четырехкомнатные.
По мнению разработчиков, рядом с комплексом хорошо развита транспортная инфраструктура. В том числе ходит много общественного транспорта. Тем не менее для владельцев автомобилей рядом с домом сделают парковку на 120 машин. Также предполагается строительство подземной парковки на 204 автомобиля.
Что касается фасада зданий, то архитекторы решили использовать теплые цвета в экостиле с элементами силикатного кирпича и декоративного дерева.
Что сказали о проекте эксперты?
Члены градсовета похвалили работу проектировщиков. По итогу, что бывает на градсовете Барнаула очень редко, у экспертов вообще не было вопросов к авторам концепции. Лишь главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников предложил проработать схему удобного выезда с парковки на Павловский тракт, чтобы машинам было больше пространства для маневра.
В результате проект приняли единогласно.
08:29:08 22-07-2024
А чё ни на Южном ?
09:14:44 22-07-2024
324 парковки на 668 квартир. Не многовато ли? Для 4-комнатных квартир то ;-)
09:25:10 22-07-2024
Гость (09:14:44 22-07-2024) 324 парковки на 668 квартир. Не многовато ли? Для 4-комнатны... да.. многовато. можно вообще не строить парковки - куда им ездить то? пусть все там с удаленки работают. Павлик КОЛОМ!
09:18:01 22-07-2024
А че ни возле Павловска? Уже пора!
09:23:21 22-07-2024
Идеальное место: с одной стороны трасса, с другой самолёты садаться, с третьей химическая вонь от какого то предприятия )
09:50:03 22-07-2024
Гость (09:23:21 22-07-2024) Идеальное место: с одной стороны трасса, с другой самолёты с... Удобно съездить в родную деревню, слетать в Турцию чтобы отдохнуть от вони. :)
10:15:27 22-07-2024
если бы было 666 квартир - я бы придумал креативное название.
10:45:22 22-07-2024
Мусик (10:15:27 22-07-2024) если бы было 666 квартир - я бы придумал креативное название... иии... что придумалось бы?)))
11:02:31 22-07-2024
Гость (10:45:22 22-07-2024) иии... что придумалось бы?)))... незадорого - бы придумал. а забеслатно - не думается...
11:14:24 22-07-2024
Мусик (11:02:31 22-07-2024) незадорого - бы придумал. а забеслатно - не думается...... скряга Вы какой...
СатанаКвартал. КварталоАд. ДьявольскоеЖилье.ЗверскаяЗастройка)
11:37:32 22-07-2024
Гость (11:14:24 22-07-2024) скряга Вы какой...СатанаКвартал. КварталоАд. Дьявольско... пионерство, уж извините...
тут ведь как - надо войти в струю, в настрой.
сделать что-нить этакое - и название само придет от подключки. и это будет настоящее название, в историю.
но такое без сириозного напряга не делается.
11:18:18 22-07-2024
Мусик (11:02:31 22-07-2024) незадорого - бы придумал. а забеслатно - не думается...... Вот этим и отличается креативное от творческого)))
10:37:16 22-07-2024
Это получается целый километр Павловского тракта от Леруа позволят застроить такими одинаковыми домами?! Жесть! Торцом дома не должны выходить на главные дороги города, должны фасадом. У "экспертов" не было вопросов..)))
14:39:17 22-07-2024
1 (10:37:16 22-07-2024) Это получается целый километр Павловского тракта от Леруа п... Зачем фасадами?чтоб побольше гари вдохнуть?
10:49:15 22-07-2024
Тоже сочувствую.
11:15:27 22-07-2024
Скоро Барнаул будет не узнать, одна не повторимая многоэтажная красота везде будет
11:23:51 22-07-2024
Только центр не трогайте! Это душа города, его исторический облик, наследие. Если центр начнут застраивать, это уже будет не Барнаул, а(((
11:47:52 22-07-2024
Гость (11:23:51 22-07-2024) Только центр не трогайте! Это душа города, его исторический ... А исторический центр особо и не трогают. Там же владельцам участков надо деньги платить. Застройщики знают, что скоро ветхий центр сам развалится. А на павлике гектары можно получить, сходив куда надо и занеся что надо...
12:23:48 22-07-2024
Гость (11:47:52 22-07-2024) А исторический центр особо и не трогают. Там же владельцам у... В этом "ветхом центре" столько всего уже понастроено, в том числе и из кирпича. И газ проведён, и центральная канализация у многих имеется. Так что вся цивилизация с большим плюсом в виде отсутствия соседей за тонкой стеной, ненужность лифта (открыл дверь и ты уже на улице), и небо, а не бетонная плита над головой. Ну и нет необходимости кормить зачастую нечистоплотные УК.
12:35:50 22-07-2024
в центре тоже гору строят не расширяя дорог, везде однополоска, уже все стоит до ночи, дальше будет хуже
13:46:48 22-07-2024
Гость (11:23:51 22-07-2024) Только центр не трогайте! Это душа города, его исторический ... Где там душа? Одни развалины, как разбитое сердце и пропитая душа, вот душа так душа)))
14:43:24 22-07-2024
Вот изумляет, что не вызывает вопросов отсутствие поликлиник! В действующих очередь уходит за 2 недели. Даже в платной медицине ждать приема приходится от недели до двух
21:54:41 22-07-2024
Зачем делать парковку на 120 машин при 600квартирах. Сделайте на 10 машин. И дорогу поуже. Чтоб в доль дороги были расставлены все машины.