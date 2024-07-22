НОВОСТИОбщество

Огромный жилой комплекс на 668 квартир построят в новом микрорайоне Барнаула

Проект рассмотрели 18 июля на заседании градсовета

22 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Проект ЖК в Барнауле по адресу Павловский тракт, 198а

Огромный жилой комплекс, состоящий из нескольких домов, построят в Барнауле по адресу Павловский тракт, 198а. Эскизный проект представили 18 июля на заседании градсовета. Планируется, что ЖК появится на самом въезде в Барнаул на границе города и пригорода - в самом быстро развивающемся районе краевой столице. Рассказываем, каким будет ЖК и что о проекте думают архитекторы.

Каким будет новый ЖК?

За разработку концепции комплекса отвечал "Алтайгражданпроект". Его представительница пояснила, что будущий ЖК расположен в западной части города на Павловском тракте рядом с "молодыми" улицами имени Михаила Евдокимова и Анатолия Мельникова, которые проектируются и будут застроены в ближайшие годы. На соседних участках, помимо домов, планируют построить также детские сады, школы и другие социальные объекты.

Комплекс расположится на участке площадью 2,34 гектара. При этом площадь самого дома – около 30 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из двух корпусов (10-этажного и 16-этажного) и здания общественного назначения. Что там расположится – пока неизвестно. Скорее всего, магазины и кафе. Всего в доме запроектировали 668 квартир, в том числе и четырехкомнатные.

По мнению разработчиков, рядом с комплексом хорошо развита транспортная инфраструктура. В том числе ходит много общественного транспорта. Тем не менее для владельцев автомобилей рядом с домом сделают парковку на 120 машин. Также предполагается строительство подземной парковки на 204 автомобиля.

Что касается фасада зданий, то архитекторы решили использовать теплые цвета в экостиле с элементами силикатного кирпича и декоративного дерева.

Что сказали о проекте эксперты?

Члены градсовета похвалили работу проектировщиков. По итогу, что бывает на градсовете Барнаула очень редко, у экспертов вообще не было вопросов к авторам концепции. Лишь главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников предложил проработать схему удобного выезда с парковки на Павловский тракт, чтобы машинам было больше пространства для маневра.

В результате проект приняли единогласно.

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НОВОСТИОбщество

Барнаул архитектура

Комментарии 23

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Гость

08:29:08 22-07-2024

А чё ни на Южном ?

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Гость

09:14:44 22-07-2024

324 парковки на 668 квартир. Не многовато ли? Для 4-комнатных квартир то ;-)

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Гость

09:25:10 22-07-2024

Гость (09:14:44 22-07-2024) 324 парковки на 668 квартир. Не многовато ли? Для 4-комнатны... да.. многовато. можно вообще не строить парковки - куда им ездить то? пусть все там с удаленки работают. Павлик КОЛОМ!

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Гость

09:18:01 22-07-2024

А че ни возле Павловска? Уже пора!

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Гость

09:23:21 22-07-2024

Идеальное место: с одной стороны трасса, с другой самолёты садаться, с третьей химическая вонь от какого то предприятия )

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Гость

09:50:03 22-07-2024

Гость (09:23:21 22-07-2024) Идеальное место: с одной стороны трасса, с другой самолёты с... Удобно съездить в родную деревню, слетать в Турцию чтобы отдохнуть от вони. :)

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Мусик

10:15:27 22-07-2024

если бы было 666 квартир - я бы придумал креативное название.

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Гость

10:45:22 22-07-2024

Мусик (10:15:27 22-07-2024) если бы было 666 квартир - я бы придумал креативное название... иии... что придумалось бы?)))

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Мусик

11:02:31 22-07-2024

Гость (10:45:22 22-07-2024) иии... что придумалось бы?)))... незадорого - бы придумал. а забеслатно - не думается...

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Гость

11:14:24 22-07-2024

Мусик (11:02:31 22-07-2024) незадорого - бы придумал. а забеслатно - не думается...... скряга Вы какой...
СатанаКвартал. КварталоАд. ДьявольскоеЖилье.ЗверскаяЗастройка)

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Мусик

11:37:32 22-07-2024

Гость (11:14:24 22-07-2024) скряга Вы какой...СатанаКвартал. КварталоАд. Дьявольско... пионерство, уж извините...
тут ведь как - надо войти в струю, в настрой.
сделать что-нить этакое - и название само придет от подключки. и это будет настоящее название, в историю.
но такое без сириозного напряга не делается.

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Юс

11:18:18 22-07-2024

Мусик (11:02:31 22-07-2024) незадорого - бы придумал. а забеслатно - не думается...... Вот этим и отличается креативное от творческого)))

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1

10:37:16 22-07-2024

Это получается целый километр Павловского тракта от Леруа позволят застроить такими одинаковыми домами?! Жесть! Торцом дома не должны выходить на главные дороги города, должны фасадом. У "экспертов" не было вопросов..)))

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Гость

14:39:17 22-07-2024

1 (10:37:16 22-07-2024) Это получается целый километр Павловского тракта от Леруа п... Зачем фасадами?чтоб побольше гари вдохнуть?

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Гость

10:49:15 22-07-2024

Тоже сочувствую.

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Гость

11:15:27 22-07-2024

Скоро Барнаул будет не узнать, одна не повторимая многоэтажная красота везде будет

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Гость

11:23:51 22-07-2024

Только центр не трогайте! Это душа города, его исторический облик, наследие. Если центр начнут застраивать, это уже будет не Барнаул, а(((

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Гость

11:47:52 22-07-2024

Гость (11:23:51 22-07-2024) Только центр не трогайте! Это душа города, его исторический ... А исторический центр особо и не трогают. Там же владельцам участков надо деньги платить. Застройщики знают, что скоро ветхий центр сам развалится. А на павлике гектары можно получить, сходив куда надо и занеся что надо...

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Гость

12:23:48 22-07-2024

Гость (11:47:52 22-07-2024) А исторический центр особо и не трогают. Там же владельцам у... В этом "ветхом центре" столько всего уже понастроено, в том числе и из кирпича. И газ проведён, и центральная канализация у многих имеется. Так что вся цивилизация с большим плюсом в виде отсутствия соседей за тонкой стеной, ненужность лифта (открыл дверь и ты уже на улице), и небо, а не бетонная плита над головой. Ну и нет необходимости кормить зачастую нечистоплотные УК.

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Гость

12:35:50 22-07-2024

в центре тоже гору строят не расширяя дорог, везде однополоска, уже все стоит до ночи, дальше будет хуже

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Гость

13:46:48 22-07-2024

Гость (11:23:51 22-07-2024) Только центр не трогайте! Это душа города, его исторический ... Где там душа? Одни развалины, как разбитое сердце и пропитая душа, вот душа так душа)))

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Ирина

14:43:24 22-07-2024

Вот изумляет, что не вызывает вопросов отсутствие поликлиник! В действующих очередь уходит за 2 недели. Даже в платной медицине ждать приема приходится от недели до двух

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Виталий.

21:54:41 22-07-2024

Зачем делать парковку на 120 машин при 600квартирах. Сделайте на 10 машин. И дорогу поуже. Чтоб в доль дороги были расставлены все машины.

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