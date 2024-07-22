Огромный жилой комплекс на 668 квартир построят в новом микрорайоне Барнаула

Проект рассмотрели 18 июля на заседании градсовета

22 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Проект ЖК в Барнауле по адресу Павловский тракт, 198а

Огромный жилой комплекс, состоящий из нескольких домов, построят в Барнауле по адресу Павловский тракт, 198а. Эскизный проект представили 18 июля на заседании градсовета. Планируется, что ЖК появится на самом въезде в Барнаул на границе города и пригорода - в самом быстро развивающемся районе краевой столице. Рассказываем, каким будет ЖК и что о проекте думают архитекторы.

Каким будет новый ЖК?

За разработку концепции комплекса отвечал "Алтайгражданпроект". Его представительница пояснила, что будущий ЖК расположен в западной части города на Павловском тракте рядом с "молодыми" улицами имени Михаила Евдокимова и Анатолия Мельникова, которые проектируются и будут застроены в ближайшие годы. На соседних участках, помимо домов, планируют построить также детские сады, школы и другие социальные объекты.

Комплекс расположится на участке площадью 2,34 гектара. При этом площадь самого дома – около 30 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из двух корпусов (10-этажного и 16-этажного) и здания общественного назначения. Что там расположится – пока неизвестно. Скорее всего, магазины и кафе. Всего в доме запроектировали 668 квартир, в том числе и четырехкомнатные.

По мнению разработчиков, рядом с комплексом хорошо развита транспортная инфраструктура. В том числе ходит много общественного транспорта. Тем не менее для владельцев автомобилей рядом с домом сделают парковку на 120 машин. Также предполагается строительство подземной парковки на 204 автомобиля.

Что касается фасада зданий, то архитекторы решили использовать теплые цвета в экостиле с элементами силикатного кирпича и декоративного дерева.

Что сказали о проекте эксперты?

Члены градсовета похвалили работу проектировщиков. По итогу, что бывает на градсовете Барнаула очень редко, у экспертов вообще не было вопросов к авторам концепции. Лишь главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников предложил проработать схему удобного выезда с парковки на Павловский тракт, чтобы машинам было больше пространства для маневра.

В результате проект приняли единогласно.