В Бийске автомобилист сбил девушку возле остановки "Дом книги"

Медики оказали ей необходимую помощь, однако о состоянии пострадавшей на данный момент неизвестно

15 марта 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: "Инцидент Бийск"

Днём 14 марта в Бийске автомобиль сбил девушку рядом с остановкой "Дом книги". Об этом сообщает паблик "Инцидент Бийск".

По словам очевидцев, прибывшие на место медики оказали жительнице Бийска первую помощь. Госпитализировали ли её – пока неизвестно. На снимках с места происшествия видно, что женщина после ДТП лежала на дороге.

Напомним, что 15 марта в Родинском районе Алтайского края 33-летний водитель за рулём BMW X5 сбил пешехода. В момент наезда мужчина 1985 года рождения двигался по краю проезжей части. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении.