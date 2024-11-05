Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Алтайском крае

С ожогами и отравлением угарным газом он попал в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мальчика

05 ноября 2024, 21:10, ИА Амител

Пламя / Фото: pxhere.com/ru/photo/672305

Пожар произошел в селе Солтон 3 ноября. Как сообщили в Следственном комитете, в результате возгорания погиб трехлетний мальчик.

Ребенок попал в больницу с отравлением угарным газом и ожогами. Врачи не смогли его спасти.

"По предварительным данным, ребенок был в комнате один. Сильное задымление в помещении обнаружила его мать, находившаяся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения в веранде дома", – сказано в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.