Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Алтайском крае
С ожогами и отравлением угарным газом он попал в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мальчика
05 ноября 2024, 21:10, ИА Амител
Пламя / Фото: pxhere.com/ru/photo/672305
Пожар произошел в селе Солтон 3 ноября. Как сообщили в Следственном комитете, в результате возгорания погиб трехлетний мальчик.
Ребенок попал в больницу с отравлением угарным газом и ожогами. Врачи не смогли его спасти.
"По предварительным данным, ребенок был в комнате один. Сильное задымление в помещении обнаружила его мать, находившаяся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения в веранде дома", – сказано в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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