В Барнауле сгорела квартира из-за неосторожного обращения с огнем

Из горящего дома пожарные спасли 16 человек

05 ноября 2024, 13:25, ИА Амител

Последствия пожара / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В многоквартирном доме в поселке Южном вспыхнул пожар. Предварительно установлено, что причина в неосторожном обращении с огнем. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание произошло в четырехэтажном доме по улице Куйбышева. Пожарные оперативно локализовали, а затем ликвидировали огонь на площади около 10 кв. м.

В работе были задействованы 17 человек личного состава и три единицы техники. В условиях задымления работало два звена газодымозащитников.

Из подъезда самостоятельно эвакуировались 20 человек. Бойцы МЧС России спасли из огня 16 человек, в их числе шестеро детей. Пострадавших нет.