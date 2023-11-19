Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Алтайском крае
Тело нашли после тушения частного дома
19 ноября 2023, 20:25, ИА Амител
Фото: СК по Алтайскому краю
В Алтайском крае расследуются обстоятельства смерти трехлетнего ребенка во время пожара. Об этом рассказали в региональном СК.
Частный дом загорелся в селе Николаевка Немецкого национального района ночью 19 ноября. В ходе тушения спасатели обнаружили внутри тело трехлетнего ребенка.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства гибели ребенка выясняются.
Ранее сообщалось, что большой пожар произошел в барнаульской церкви.
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