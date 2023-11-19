Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Алтайском крае

Тело нашли после тушения частного дома

19 ноября 2023, 20:25, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае расследуются обстоятельства смерти трехлетнего ребенка во время пожара. Об этом рассказали в региональном СК.

Частный дом загорелся в селе Николаевка Немецкого национального района ночью 19 ноября. В ходе тушения спасатели обнаружили внутри тело трехлетнего ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства гибели ребенка выясняются.

Ранее сообщалось, что большой пожар произошел в барнаульской церкви.