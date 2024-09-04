Тренд или вынужденная мера? Банки предлагают подписки с расширенным функционалом

Рассказываем, какие подписки есть в финансовых организациях и сколько они стоят

04 сентября 2024, 17:00, ИА Амител

Клиент банка. Банковская карта. Подписка / Фото: user18526052 / freepik.com

На российском банковском рынке усиливается конкуренция, а клиенты становятся все более взыскательными. В ответ на эту тенденцию банки все чаще предлагают клиентам платные подписки, которые открывают доступ к широкому спектру дополнительных преимуществ. Среди них – увеличенные лимиты на снятие наличных и переводы, бесплатное обслуживание, возврат части потраченных средств (кешбэк), повышенные ставки по вкладам и накопительным счетам и другие.

"В России сегодня один из самых конкурентных банковских рынков с очень избирательными потребителями. В среднем на одного клиента приходится две-три карты разных банков. Вместе с тем растет усталость пользователей от того, что несколько важных услуг дополняются двумя десятками ненужных", – сказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

ВТБ, например, 2 сентября запустил подписку "ВТБ Плюс", которая за 249 руб. в месяц предоставляет клиентам выбор двух дополнительных категорий по программе лояльности: кешбэк рублями до 25% и +1% к ставке по накопительному ВТБ-счету (после первых трех месяцев его использования). Дополнительно с подпиской доступны скидки у партнеров банка: на такси, доставку еды и товаров с маркетплейсов. Для всех клиентов первые 30 дней подписки станут бесплатными. Подключить ее можно в веб-версии ВТБ Онлайн или в мобильном приложении, а вскоре – и во всех отделениях.

Подобные предложения есть и у других банков. "T-Pro" от Т-Банка предлагает кешбэк от 1 до 15% за покупки в 16 категориях, включая супермаркеты, транспорт, аптеки, заправки, маркетплейсы и др. И до 30% на покупки у партнеров. Первый месяц подписки – бесплатный. Далее стоимость составит 299 руб. в месяц или 1990 руб. в год, если подключаете годовой тариф. Оформить подписку может владелец любой дебетовой или кредитной карты Т‑Банка.

"МТС Premium" от МТС Банка предоставляет держателям дебетовой карты "МТS Cashback" кешбэк от 1 до 5% в различных категориях: 5% – за покупки в "Кафе и рестораны", "Магазины одежды", "Доставка еды", "Магазины детских товаров"; 3% – в категории "Фастфуд"; 1% – за остальные покупки. Потратить его можно на оплату услуг связи МТС, МГТС или МТС Москва, а также обменять на сертификаты со скидкой до 100% на товары в салонах-магазинах МТС или оплатить билеты на концерты, выставки в МТС Live.

Подобные предложения также доступны у Газпромбанка – "Привилегии Плюс", Почта Банка – "Пакет онлайн-покупателя", Совкомбанка – "Халва. Десятка", РСХБ – "Все Свое. Продвинутый" и других.

* Pro ("Про"); Premium ("Премиум"); Cashback ("Кешбэк"); Live ("Лайф")