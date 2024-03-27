Тренер хоккейной команды рассказал, как спасал раненых во время теракта в "Крокусе"

Беременная девушка, которую он отвез в больницу, вспоминала по дороге, что происходило в первые минуты стрельбы

27 марта 2024, 10:40, ИА Амител

Тимур Бараев / Фото: megalodon.team

Бывший профессиональный хоккеист, тренер любительской московской команды "Мегалодон" Тимур Бараев рассказал "Толку", что подъехал к "Крокус Сити Холлу" через минуту после начала стрельбы и сразу начал спасть раненых.

По словам Бараева, когда он подъехал, на улице лежали 10-12 человек. Потом он понял, что если бы подъехал минутой раньше, тоже бы там лежал.

"Мимо меня бежали люди. Первая пробегавшая мимо женщина ничего не сказала, потом пара бежала. Они сказали: "Уезжайте, там стреляют", - рассказал Бараев.

После к нему подошла женщин с раненным в ногу мужчиной, которых он усадил в машину. Практически сразу подошла беременная девушка.

Тяжесть ранения мужчины Бараев оценил, когда они остановились возле аптеки: была огромная рваная рана. По приезду в больницу пассажир был уже без сознания, а на третий день тренер узнал, что имя пострадавшего внесли в официальный список погибших.

По дороге в больницу беременная девушка рассказала, что происходило в первые минуты теракта. Она лежала на эскалаторе и видела, как террористы стреляли по тем, кто притворялся убитым.