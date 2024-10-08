Тренер назвал способ подтянуть низ живота за три минуты в день

Для этого, по словам специалиста, достаточно одного упражнения

08 октября 2024, 21:10, ИА Амител

Живот / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159337

Юлия Гуляева, тренер и эксперт бренда XFIT, поделилась с "Лентой.ру" советом, как подтянуть низ живота всего за три минуты в день. Жир в нижней части живота может появиться из-за избыточного веса, висцерального ожирения, задержки жидкости, неправильной осанки и слабых мышц кора, чаще всего у женщин.

Гуляева отметила, что у женщин больше жира в области бедер и живота по физиологическим причинам. Процент жира в женском организме выше, чем у мужчин, так как жировая ткань участвует в образовании половых гормонов.

Для визуального подтянутого живота эксперт посоветовала планку, которая помогает проработать и укрепить мышцы кора. Важно соблюдать технику и правильно выстраивать положение тела, подтягивая живот и подкручивая таз. Скручивания могут навредить при ожирении, поэтому Гуляева рекомендует заменить их планкой.