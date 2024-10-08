Врачи назвали еду, от которой растет живот

Они также могут стать причиной развития болезней сосудов

08 октября 2024, 17:16, ИА Амител

Бургер / Фото: pxhere.com/ru/photo/1048349

Распространенной ошибкой в питании является избыточное потребление трансжиров, которые не усваиваются организмом и накапливаются в соединительной ткани и подкожном жире. Это может привести к увеличению объемов талии и образованию жировых отложений, а также к проблемам с сердечно-сосудистой системой, включая нагрузку на сосуды.

Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая рассказала об этом в своем Telegram-канале, проанализировав рационы читателей. Она отметила, что трансжиры способствуют образованию бляшек и поддерживают воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте. Они используются во многих продуктах, включая печенье с длительным сроком хранения, майонез, соусы и плавленые сырки. Если готовить на одном и том же масле несколько раз, то домашняя еда также будет содержать трансжиры.

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян считает, что сахар и соль в избытке являются самыми вредными продуктами. Употребление большого количества соли может привести к образованию тромбов и повышению артериального давления. Пища с высоким содержанием сахара влияет на выработку инсулина, что приводит к износу поджелудочной железы. Она также откладывается в висцеральный жир и негативно влияет на уровень тестостерона.