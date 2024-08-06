Тренер по этикету научила женщин в колонии на Алтае тактильности и самопрезентации
Евгения Скиба посетила колонию № 6
06 августа 2024, 14:00, ИА Амител
Тренер по протоколу, этикету и имиджу Евгения Скиба в рамках курсов подготовки осужденных к освобождению посетила женскую колонию № 6, сообщает пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.
Занятие с экспертом длилось около полутора часов. За это время тренер рассказала осужденным о базовых правилах современного этикета. В частности, о деловой коммуникации: правилах приветствия и представления, тактильности в деловой среде, невербальных формах самопрезентации и дресс-коде. Также тренер затронула тему цифрового этикета, знание которого поможет осужденным после освобождения вежливо, уважительно и этично вести себя в онлайн-среде.
"Наше занятие прошло в диалоге. Я чувствовала заинтересованность осужденных. Мои рекомендации точно помогут им при устройстве на работу и выстраивании взаимоотношений с коллегами. Вообще, если мы будем использовать правила этикета во всех аспектах нашей жизни – в транспорте, в магазине, в быту, – нам всем будет комфортнее жить и удобней коммуницировать", – приводит ведомство слова Евгении.
Евгения Скиба – тренер по этикету, член Национальной ассоциации специалистов по протоколу, обладатель Национальной премии по этикету, протоколу и имиджу (2019 год). Окончила Алтайский государственный институт культуры по специальности "менеджер культуры". Обучалась у специалиста в области этикета и протокола, представителя Объединения членов рода Романовых в России Ивана Арцишевского (Санкт-Петербург). Мама дочери Василисы и сына Ильи.
Большое интервью с Евгенией на amic.ru можете почитать по ссылке.
14:03:33 06-08-2024
Инфоцыгане уже по колониям пошли.
14:32:21 06-08-2024
Гость (14:03:33 06-08-2024) Инфоцыгане уже по колониям пошли. ... Вы не правильно понимаете термин инфоцыгане.
16:33:46 06-08-2024
Гость (14:32:21 06-08-2024) Вы не правильно понимаете термин инфоцыгане....
А вы уврены, что именно ВЫ правильно этот термин поняли? Что до этой бабенки в леопёрде - типичная инфоцыганка. Содержания - ноль, пользы - ноль, только одно - бла бла бла! А вы продолжайте их слушать. Это ваше неотъемлимое право.
14:10:04 06-08-2024
Тренер - научил (мужской род), а тренер Литвинова научилА.
14:24:19 06-08-2024
Опять эта дама в леопарде с невнятным образованием и родом деятельности? Ничем не лучше астрологов, тарологов и прочих гадалок.
14:38:06 06-08-2024
Гость (14:24:19 06-08-2024) Опять эта дама в леопарде с невнятным образованием и родом д... сидельцам всё развлекуха.
глядишь, тренерШУ там чему и научат...
16:33:18 06-08-2024
Мусик (14:38:06 06-08-2024) сидельцам всё развлекуха.глядишь, тренерШУ там чему и на... ботать по фене?
16:16:25 06-08-2024
"– Вот все у нас как на параде, – салфетку туда, галстух – сюда, да «извините», да «пожалуйста», «мерси», а так, чтобы по-настоящему, – это нет. Мучаете себя, как при царском режиме."
19:04:07 06-08-2024
Тренер по этикету - это еще что такое? Почему не дрессировщица?
Окончила Алтайский государственный институт культуры по специальности "менеджер культуры".
------------------Это не специальность! Это фуфел. Как и все остальное, лень даже копировать.