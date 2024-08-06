Тренер по этикету научила женщин в колонии на Алтае тактильности и самопрезентации

Евгения Скиба посетила колонию № 6

06 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Тренер по этикету Евгения Скиба в ИК № 6 / Фото: УФСИН по Алтайскому краю

Тренер по протоколу, этикету и имиджу Евгения Скиба в рамках курсов подготовки осужденных к освобождению посетила женскую колонию № 6, сообщает пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.

Занятие с экспертом длилось около полутора часов. За это время тренер рассказала осужденным о базовых правилах современного этикета. В частности, о деловой коммуникации: правилах приветствия и представления, тактильности в деловой среде, невербальных формах самопрезентации и дресс-коде. Также тренер затронула тему цифрового этикета, знание которого поможет осужденным после освобождения вежливо, уважительно и этично вести себя в онлайн-среде.

"Наше занятие прошло в диалоге. Я чувствовала заинтересованность осужденных. Мои рекомендации точно помогут им при устройстве на работу и выстраивании взаимоотношений с коллегами. Вообще, если мы будем использовать правила этикета во всех аспектах нашей жизни – в транспорте, в магазине, в быту, – нам всем будет комфортнее жить и удобней коммуницировать", – приводит ведомство слова Евгении.

Евгения Скиба – тренер по этикету, член Национальной ассоциации специалистов по протоколу, обладатель Национальной премии по этикету, протоколу и имиджу (2019 год). Окончила Алтайский государственный институт культуры по специальности "менеджер культуры". Обучалась у специалиста в области этикета и протокола, представителя Объединения членов рода Романовых в России Ивана Арцишевского (Санкт-Петербург). Мама дочери Василисы и сына Ильи.

Большое интервью с Евгенией на amic.ru можете почитать по ссылке.