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Тренер по этикету научила женщин в колонии на Алтае тактильности и самопрезентации

Евгения Скиба посетила колонию № 6

06 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Тренер по этикету Евгения Скиба в ИК № 6 / Фото: УФСИН по Алтайскому краю

Тренер по протоколу, этикету и имиджу Евгения Скиба в рамках курсов подготовки осужденных к освобождению посетила женскую колонию № 6, сообщает пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.

Занятие с экспертом длилось около полутора часов. За это время тренер рассказала осужденным о базовых правилах современного этикета. В частности, о деловой коммуникации: правилах приветствия и представления, тактильности в деловой среде, невербальных формах самопрезентации и дресс-коде. Также тренер затронула тему цифрового этикета, знание которого поможет осужденным после освобождения вежливо, уважительно и этично вести себя в онлайн-среде.

"Наше занятие прошло в диалоге. Я чувствовала заинтересованность осужденных. Мои рекомендации точно помогут им при устройстве на работу и выстраивании взаимоотношений с коллегами. Вообще, если мы будем использовать правила этикета во всех аспектах нашей жизни – в транспорте, в магазине, в быту, – нам всем будет комфортнее жить и удобней коммуницировать", – приводит ведомство слова Евгении.

Евгения Скиба – тренер по этикету, член Национальной ассоциации специалистов по протоколу, обладатель Национальной премии по этикету, протоколу и имиджу (2019 год). Окончила Алтайский государственный институт культуры по специальности "менеджер культуры". Обучалась у специалиста в области этикета и протокола, представителя Объединения членов рода Романовых в России Ивана Арцишевского (Санкт-Петербург). Мама дочери Василисы и сына Ильи.

Большое интервью с Евгенией на amic.ru можете почитать по ссылке.

Алтайский край ФСИН

Комментарии 9

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Гость

14:03:33 06-08-2024

Инфоцыгане уже по колониям пошли.

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Гость

14:32:21 06-08-2024

Гость (14:03:33 06-08-2024) Инфоцыгане уже по колониям пошли. ... Вы не правильно понимаете термин инфоцыгане.

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Гость

16:33:46 06-08-2024

Гость (14:32:21 06-08-2024) Вы не правильно понимаете термин инфоцыгане....
А вы уврены, что именно ВЫ правильно этот термин поняли? Что до этой бабенки в леопёрде - типичная инфоцыганка. Содержания - ноль, пользы - ноль, только одно - бла бла бла! А вы продолжайте их слушать. Это ваше неотъемлимое право.

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Гость

14:10:04 06-08-2024

Тренер - научил (мужской род), а тренер Литвинова научилА.

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Гость

14:24:19 06-08-2024

Опять эта дама в леопарде с невнятным образованием и родом деятельности? Ничем не лучше астрологов, тарологов и прочих гадалок.

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Мусик

14:38:06 06-08-2024

Гость (14:24:19 06-08-2024) Опять эта дама в леопарде с невнятным образованием и родом д... сидельцам всё развлекуха.
глядишь, тренерШУ там чему и научат...

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Гость

16:33:18 06-08-2024

Мусик (14:38:06 06-08-2024) сидельцам всё развлекуха.глядишь, тренерШУ там чему и на... ботать по фене?

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Гость

16:16:25 06-08-2024

"– Вот все у нас как на параде, – салфетку туда, галстух – сюда, да «извините», да «пожалуйста», «мерси», а так, чтобы по-настоящему, – это нет. Мучаете себя, как при царском режиме."

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Гость

19:04:07 06-08-2024

Тренер по этикету - это еще что такое? Почему не дрессировщица?
Окончила Алтайский государственный институт культуры по специальности "менеджер культуры".
------------------Это не специальность! Это фуфел. Как и все остальное, лень даже копировать.

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