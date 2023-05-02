Тренер по самбо до смерти избил 7-летнего мальчика: что об этом известно?
Организм покалеченного мальчика не выдержал. Ребёнок скончался
02 мая 2023, 15:03, Анастасия Бичакова
В Азербайджане тренера по дзюдо и самбо, бронзового призёра вторых Евроигр Мехмана Халилова обвиняют в том, что он во время занятий избил своего семилетнего ученика. От нанесённых травм мальчик скончался.
Что случилось и какое наказание он понесёт тренер – читайте на amic.ru.
Что случилось?
По данным Сумгайытской городской прокуратуры, Халилов применил к своему ученику смертельный приём. Но на случайность всё это не похоже: на камерах видеонаблюдения видно, что подозреваемый пинает и таскает ребёнка за волосы. Об этом сообщает "Царьград".
У мальчика были сломаны шейные позвонки. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи пытались спасти его, но, увы, сделать это не удалось.
Точную причину, по которой тренер избил маленького ученика, сейчас устанавливают правоохранительные органы.
15:24:44 02-05-2023
Причём статья 111 УК? Это УК РФ а преступление совершенно в Азербайджане. Там ст 111 это рассовая дискриминация.
15:29:14 02-05-2023
Откуда такая жестокость к маленьким детям?
15:35:35 02-05-2023
Гость (15:29:14 02-05-2023) Откуда такая жестокость к маленьким детям? ... Ну он самоутверждается так. Потом пацанам хвастается как он четко семилеток раскидал. Надеюсь родня этого мальчика изувечит эту мразь до суда. Чтобы жив остался, все понимал, но чтобы колени с локтями были в обратную сторону вывернуты...
15:43:24 02-05-2023
Почему вы так на азера далекого ополчились? Почему вас не трогают те, кто у вас в соседних квартирах, детей унижает/убивает???
16:02:01 02-05-2023
Гость (15:43:24 02-05-2023) Почему вы так на азера далекого ополчились? Почему вас не тр... да тут выше новость, наши росиянцы восьмимесячную дочь в мясорубке перекрутили! когда уже введут лицензии на родительство и психбольным и моральным уродам запретят размножаться?
16:05:54 02-05-2023
когда уже введут лицензии на родительство и психбольным и моральным уродам запретят размножаться?------- Никогда этого не будет... к сожалению...
04:00:21 03-05-2023
Гость (15:43:24 02-05-2023) Почему вы так на азера далекого ополчились? Почему вас не тр... При чем тут азер не азер? На всех так кто так с детьми... Русский будет - также потом кончат... Детей жалко всех, любой нации, любого вероисповедания. Как так вообще можно???? 15 лет для него мало. Ему норимально тоже в 7 лет умереть.
18:06:33 02-05-2023
Гость (15:43:24 02-05-2023) Почему вы так на азера далекого ополчились? Почему вас не тр... Если лично ВЫ знаете, что у вас в соседней квартире детей унижают/убивают, то почему вы молчите!?! У нас по соседству дети не кричат и не плачат.
09:03:26 03-05-2023
Гость (18:06:33 02-05-2023) Если лично ВЫ знаете, что у вас в соседней квартире детей ун... Истинная правда! Мы так безразличны! Только бы не нарушить свой душевный покой. И о отношение домашних животных тоже, мы все время проходим мимо! Потом в комментариях говорим о том, о чем не сделали на деле.
16:45:42 03-05-2023
Гость (09:03:26 03-05-2023) Истинная правда! Мы так безразличны! Только бы не нарушить с... Вы по себе судите? Так СЕБЕ задайте вопрос - почему ВЫ такой безразличный. Нас-то вы почему об этом спрашиваете?
23:43:03 02-05-2023
Гость (15:43:24 02-05-2023) Почему вы так на азера далекого ополчились? Почему вас не тр... Ты что пишешь какая разница кто он он, ребёнок скончался этого мало что ли ? Посмотрели бы на тебя когда твоего ребёнка угробили бы не дай Аллах
03:35:15 03-05-2023
Гость (15:43:24 02-05-2023) Почему вы так на азера далекого ополчились? Почему вас не тр... Ополчились не на азера, а на зверя, убившего маленького ребёнка. А со своими соседями сам разбирайся.
16:13:45 02-05-2023
Гость (15:24:44 02-05-2023) Причём статья 111 УК? Это УК РФ а преступление совершенно в ... Тоже обратил внимание, что пишут про статью 111, хотя дело было в Азербайджане.
17:29:23 02-05-2023
На видео не попало что было до, на видео он поднимает его с пола, но ребенок уже как тряпка, не может стоять на ногах.
18:08:31 02-05-2023
"повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" --- Да почему по неосторожности??? Это тренер, бронзовый призёр вторых Евроигр! Он прекрасно знает, какие приёмы какие последствия могут иметь. Это не смерть по неосторожности, он точно знал, как сломать позвонки человеку!
20:35:59 02-05-2023
Его уже наверно зарезали
20:46:45 02-05-2023
Как с котёнком каким то
05:28:04 03-05-2023
Effe (20:46:45 02-05-2023) Как с котёнком каким то... Типа с котёнком так можно?
21:08:26 02-05-2023
За убийство ребенка повесить гада.
22:53:17 02-05-2023
Гость (21:08:26 02-05-2023) За убийство ребенка повесить гада.... Да тварь, пусть сидит всю жизеь
00:00:57 03-05-2023
Какое ,по неосторожности ! Это садист,он всех там на видео избивал ,а не тренировал ! Я бы на месте родителей......
01:04:09 03-05-2023
Бедный родители какое горе! Малыш какой ужас испытал, тварь просто . За такое пожизненный срок надо давать
01:27:58 03-05-2023
У него видимо своих детей нет.
01:56:29 03-05-2023
Борис (20:35:59 02-05-2023) Его уже наверно зарезали... Хорошо бы!!!
02:01:29 03-05-2023
Тваааааарь. Убивать также надо этого тренера. Ребёнок..... Сердце в клочья. Какую боль испытал этот ребенок. Только Господу известно. Прости нас всех, за муки.
02:25:51 03-05-2023
Соболезную родителям мальчишки.... какое горе... А у6людку смерть! Причем позорную
03:45:04 03-05-2023
Интересно, в Азербайджане тоже отменена смертная казнь? Этот человек не достоин жизни. То, что произошло, это просто за гранью. Зверь, которому не место среди людей, а, тем более, детей
03:48:25 03-05-2023
Тварь конченная, урод. Без слез не могла смотреть и прочитать. Бедный ребенок, его родные... Царствие небесное малышу.
11:16:39 03-05-2023
Надеюсь с ним в камере так же поступят.
11:48:31 03-05-2023
Effe (20:46:45 02-05-2023) Как с котёнком каким то... А животные в чем виноваты?Что ходят по вашей дороге и дышат вашим воздухом? Мразь везде виноватых найдет.
13:16:02 03-05-2023
Что вы прикопались, это новости для граждан РФ и пишут статьи УК РФ чтобы было понятно