НОВОСТИПроисшествия

Тренер по самбо до смерти избил 7-летнего мальчика: что об этом известно?

Организм покалеченного мальчика не выдержал. Ребёнок скончался

02 мая 2023, 15:03, Анастасия Бичакова

Фото: ngnovoros.ru
Фото: ngnovoros.ru

В Азербайджане тренера по дзюдо и самбо, бронзового призёра вторых Евроигр Мехмана Халилова обвиняют в том, что он во время занятий избил своего семилетнего ученика. От нанесённых травм мальчик скончался.

Что случилось и какое наказание он понесёт тренер – читайте на amic.ru.

1

Что случилось?

По данным Сумгайытской городской прокуратуры, Халилов применил к своему ученику смертельный приём. Но на случайность всё это не похоже: на камерах видеонаблюдения видно, что подозреваемый пинает и таскает ребёнка за волосы. Об этом сообщает "Царьград".

У мальчика были сломаны шейные позвонки. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи пытались спасти его, но, увы, сделать это не удалось.

Точную причину, по которой тренер избил маленького ученика, сейчас устанавливают правоохранительные органы.

2

Какое наказание грозит тренеру?

В отношении Мехмана Халилова уже возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
Происшествия дети

Комментарии 31

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Гость

15:24:44 02-05-2023

Причём статья 111 УК? Это УК РФ а преступление совершенно в Азербайджане. Там ст 111 это рассовая дискриминация.

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Гость

15:29:14 02-05-2023

Откуда такая жестокость к маленьким детям?

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Гость

15:35:35 02-05-2023

Гость (15:29:14 02-05-2023) Откуда такая жестокость к маленьким детям? ... Ну он самоутверждается так. Потом пацанам хвастается как он четко семилеток раскидал. Надеюсь родня этого мальчика изувечит эту мразь до суда. Чтобы жив остался, все понимал, но чтобы колени с локтями были в обратную сторону вывернуты...

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Гость

15:43:24 02-05-2023

Почему вы так на азера далекого ополчились? Почему вас не трогают те, кто у вас в соседних квартирах, детей унижает/убивает???

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Гость

16:02:01 02-05-2023

Гость (15:43:24 02-05-2023) Почему вы так на азера далекого ополчились? Почему вас не тр... да тут выше новость, наши росиянцы восьмимесячную дочь в мясорубке перекрутили! когда уже введут лицензии на родительство и психбольным и моральным уродам запретят размножаться?

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Гость

16:05:54 02-05-2023

когда уже введут лицензии на родительство и психбольным и моральным уродам запретят размножаться?------- Никогда этого не будет... к сожалению...

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Сергей

04:00:21 03-05-2023

Гость (15:43:24 02-05-2023) Почему вы так на азера далекого ополчились? Почему вас не тр... При чем тут азер не азер? На всех так кто так с детьми... Русский будет - также потом кончат... Детей жалко всех, любой нации, любого вероисповедания. Как так вообще можно???? 15 лет для него мало. Ему норимально тоже в 7 лет умереть.

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Гость

18:06:33 02-05-2023

Гость (15:43:24 02-05-2023) Почему вы так на азера далекого ополчились? Почему вас не тр... Если лично ВЫ знаете, что у вас в соседней квартире детей унижают/убивают, то почему вы молчите!?! У нас по соседству дети не кричат и не плачат.

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Гость

09:03:26 03-05-2023

Гость (18:06:33 02-05-2023) Если лично ВЫ знаете, что у вас в соседней квартире детей ун... Истинная правда! Мы так безразличны! Только бы не нарушить свой душевный покой. И о отношение домашних животных тоже, мы все время проходим мимо! Потом в комментариях говорим о том, о чем не сделали на деле.

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Гость

16:45:42 03-05-2023

Гость (09:03:26 03-05-2023) Истинная правда! Мы так безразличны! Только бы не нарушить с... Вы по себе судите? Так СЕБЕ задайте вопрос - почему ВЫ такой безразличный. Нас-то вы почему об этом спрашиваете?

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Гость

23:43:03 02-05-2023

Гость (15:43:24 02-05-2023) Почему вы так на азера далекого ополчились? Почему вас не тр... Ты что пишешь какая разница кто он он, ребёнок скончался этого мало что ли ? Посмотрели бы на тебя когда твоего ребёнка угробили бы не дай Аллах

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Гость

03:35:15 03-05-2023

Гость (15:43:24 02-05-2023) Почему вы так на азера далекого ополчились? Почему вас не тр... Ополчились не на азера, а на зверя, убившего маленького ребёнка. А со своими соседями сам разбирайся.

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Анрон

16:13:45 02-05-2023

Гость (15:24:44 02-05-2023) Причём статья 111 УК? Это УК РФ а преступление совершенно в ... Тоже обратил внимание, что пишут про статью 111, хотя дело было в Азербайджане.

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Гость

17:29:23 02-05-2023

На видео не попало что было до, на видео он поднимает его с пола, но ребенок уже как тряпка, не может стоять на ногах.

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Гость

18:08:31 02-05-2023

"повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" --- Да почему по неосторожности??? Это тренер, бронзовый призёр вторых Евроигр! Он прекрасно знает, какие приёмы какие последствия могут иметь. Это не смерть по неосторожности, он точно знал, как сломать позвонки человеку!

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Борис

20:35:59 02-05-2023

Его уже наверно зарезали

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Effe

20:46:45 02-05-2023

Как с котёнком каким то

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Гость

05:28:04 03-05-2023

Effe (20:46:45 02-05-2023) Как с котёнком каким то... Типа с котёнком так можно?

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Гость

21:08:26 02-05-2023

За убийство ребенка повесить гада.

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Да мудак, пусть сидит всю жизн

22:53:17 02-05-2023

Гость (21:08:26 02-05-2023) За убийство ребенка повесить гада.... Да тварь, пусть сидит всю жизеь

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Жанна

00:00:57 03-05-2023

Какое ,по неосторожности ! Это садист,он всех там на видео избивал ,а не тренировал ! Я бы на месте родителей......

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А

01:04:09 03-05-2023

Бедный родители какое горе! Малыш какой ужас испытал, тварь просто . За такое пожизненный срок надо давать

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Сноух

01:27:58 03-05-2023

У него видимо своих детей нет.

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Гость

01:56:29 03-05-2023

Борис (20:35:59 02-05-2023) Его уже наверно зарезали... Хорошо бы!!!

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Кошка

02:01:29 03-05-2023

Тваааааарь. Убивать также надо этого тренера. Ребёнок..... Сердце в клочья. Какую боль испытал этот ребенок. Только Господу известно. Прости нас всех, за муки.

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Гость

02:25:51 03-05-2023

Соболезную родителям мальчишки.... какое горе... А у6людку смерть! Причем позорную

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Гостья

03:45:04 03-05-2023

Интересно, в Азербайджане тоже отменена смертная казнь? Этот человек не достоин жизни. То, что произошло, это просто за гранью. Зверь, которому не место среди людей, а, тем более, детей

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Гость

03:48:25 03-05-2023

Тварь конченная, урод. Без слез не могла смотреть и прочитать. Бедный ребенок, его родные... Царствие небесное малышу.

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Гость

11:16:39 03-05-2023

Надеюсь с ним в камере так же поступят.

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Апполон

11:48:31 03-05-2023

Effe (20:46:45 02-05-2023) Как с котёнком каким то... А животные в чем виноваты?Что ходят по вашей дороге и дышат вашим воздухом? Мразь везде виноватых найдет.

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Артём

13:16:02 03-05-2023

Что вы прикопались, это новости для граждан РФ и пишут статьи УК РФ чтобы было понятно

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