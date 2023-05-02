Организм покалеченного мальчика не выдержал. Ребёнок скончался

02 мая 2023, 15:03, Анастасия Бичакова

Фото: ngnovoros.ru

В Азербайджане тренера по дзюдо и самбо, бронзового призёра вторых Евроигр Мехмана Халилова обвиняют в том, что он во время занятий избил своего семилетнего ученика. От нанесённых травм мальчик скончался.

Что случилось и какое наказание он понесёт тренер – читайте на amic.ru.

1 Что случилось? По данным Сумгайытской городской прокуратуры, Халилов применил к своему ученику смертельный приём. Но на случайность всё это не похоже: на камерах видеонаблюдения видно, что подозреваемый пинает и таскает ребёнка за волосы. Об этом сообщает "Царьград". У мальчика были сломаны шейные позвонки. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи пытались спасти его, но, увы, сделать это не удалось. Точную причину, по которой тренер избил маленького ученика, сейчас устанавливают правоохранительные органы.