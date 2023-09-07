Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел разрешения на тренировку
ФВСР направит соболезнования пострадавшим, однако в целом все будет решаться "на региональном уровне"
07 сентября 2023, 20:54, ИА Амител
Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что тренер велосипедисток, пострадавших в ДТП с фурой на трассе "Скандинавия" под Санкт-Петербургом, не имел разрешения на проведение тренировки. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, тренер не согласовал занятия с подростками на скоростной трассе с руководством спортшколы.
"Люди, думайте головой, за кого вы берете ответственность. Даже если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше. И вот в итоге что получилось", – подчеркнул президент федерации.
Екимов добавил, что ФВСР направит соболезнования пострадавшим, однако в целом все будет решаться "на региональном уровне". Сначала в ситуации должны разобраться правоохранительные органы, а организация может лишь не выдать тренеру лицензию на следующий год.
Напомним, что ДТП произошло сегодня, 7 сентября, на 59-м километре трассы. 31-летний водитель тягача Scania наехал на двигавшийся в попутном направлении Ford, который сопровождал группу из 11 школьниц-велосипедисток. От удара машина наехала на подростков.
Две девочки от полученных травм скончались, еще семь и тренер получили травмы. Их госпитализировали.
21:37:49 07-09-2023
Не надо натягивать сову на глобус. А если бы на девчонок упал украинский беспилотник, федерация велоспорта тоже заявляла, что у тренера не было разрешения? Не надо строить из себя идиотов. Виноват водитель скании и точка.
21:47:58 07-09-2023
Это на скандинавии где 3 чполосы,а на приморском они вообще чули не по середине едут,что в башке у этих спортсменов.
22:00:28 07-09-2023
Вечером 23 августа группа из трёх воспитанников пятигорской спортивной школы №4 и их тренера возвращалась с первенства Ставрополья по маунтинбайку – гонок по бездорожью. Дети ехали по дороге на велосипедах, тренер сопровождала их на автомобиле. Примерно в 16:30, по данным Госавтоинспекции края, на спортсменов наехала грузовая «Газель», за рулём которой был 33-летний житель Петровского округа. Грузовик просто смял под колёсами велосипеды, не оставив ребятам шанса на жизнь. «Дети находились на тренировке вместе с тренером, которая по неустановленным причинам двигалась впереди в автомобиле сопровождения», - сообщили сразу после аварии правоохранители. Водитель грузовика, по их словам, не выдержал безопасную дистанцию.
22:01:40 07-09-2023
Давно пора построить в стране отдельные трассы для большегрузового транспорта!!!!Очень и очень страшно ехать с этими фурами по одной трассе!
22:24:01 07-09-2023
За рулем Скании был слепой???
22:32:11 07-09-2023
Сколько этим дуракам объяснять надо чтоб велосипед ехал только по встречке. Видно что происходит. Детей жалко. Сам поражаюсь когда они едут по трассе что их не сбивают каждый день.
11:01:06 08-09-2023
Я (22:32:11 07-09-2023) Сколько этим дуракам объяснять надо чтоб велосипед ехал толь... Хоть раз в ПДД заглядывали!?????
22:42:45 07-09-2023
А водитель скании ослеп что ли? Въехал во впереди двигающуюся машину! Он не увидел, что к ней приближается? Сканиа это не гоночная феррари!
22:45:33 07-09-2023
Кого сажают за руль большегрузов? Где еще тренироваться шоссейникам? Я со своем 45-и летним стажем за рулем вижу множество таких спортсменов, как правило но скоростных трассах. Как можно с высоты его кабины не увидеть группу велосипедистов, да еще под прикрытием автомобиля? 31- однолетний пацан, наверное, сядет, но убитых им девочек не вернуть, а покалеченные - вернутся ли к нормальной жизни? Жуткая история...
22:47:53 07-09-2023
Если б разрешение было, от фуры бумажкой бы закрылись? Тут с фуроводом разбираться надо, а не тренера гнобить.
11:03:47 08-09-2023
В районе Алтайки, на Р-256 постоянно вижу как тренируются и почему-то в этом году их много стало, раньше их вообще не было!?