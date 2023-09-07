Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел разрешения на тренировку

ФВСР направит соболезнования пострадавшим, однако в целом все будет решаться "на региональном уровне"

07 сентября 2023, 20:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что тренер велосипедисток, пострадавших в ДТП с фурой на трассе "Скандинавия" под Санкт-Петербургом, не имел разрешения на проведение тренировки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, тренер не согласовал занятия с подростками на скоростной трассе с руководством спортшколы.

"Люди, думайте головой, за кого вы берете ответственность. Даже если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше. И вот в итоге что получилось", – подчеркнул президент федерации.

Екимов добавил, что ФВСР направит соболезнования пострадавшим, однако в целом все будет решаться "на региональном уровне". Сначала в ситуации должны разобраться правоохранительные органы, а организация может лишь не выдать тренеру лицензию на следующий год.

Напомним, что ДТП произошло сегодня, 7 сентября, на 59-м километре трассы. 31-летний водитель тягача Scania наехал на двигавшийся в попутном направлении Ford, который сопровождал группу из 11 школьниц-велосипедисток. От удара машина наехала на подростков.

Две девочки от полученных травм скончались, еще семь и тренер получили травмы. Их госпитализировали.