НОВОСТИПроисшествия

Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел разрешения на тренировку

ФВСР направит соболезнования пострадавшим, однако в целом все будет решаться "на региональном уровне"

07 сентября 2023, 20:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что тренер велосипедисток, пострадавших в ДТП с фурой на трассе "Скандинавия" под Санкт-Петербургом, не имел разрешения на проведение тренировки. Об этом сообщает РИА Новости

По его словам, тренер не согласовал занятия с подростками на скоростной трассе с руководством спортшколы. 

"Люди, думайте головой, за кого вы берете ответственность. Даже если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше. И вот в итоге что получилось", – подчеркнул президент федерации.

Екимов добавил, что ФВСР направит соболезнования пострадавшим, однако в целом все будет решаться "на региональном уровне". Сначала в ситуации должны разобраться правоохранительные органы, а организация может лишь не выдать тренеру лицензию на следующий год.

Напомним, что ДТП произошло сегодня, 7 сентября, на 59-м километре трассы. 31-летний водитель тягача Scania наехал на двигавшийся в попутном направлении Ford, который сопровождал группу из 11 школьниц-велосипедисток. От удара машина наехала на подростков.

Две девочки от полученных травм скончались, еще семь и тренер получили травмы. Их госпитализировали. 

ДТП Происшествия авария

Комментарии 11

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Сергей Иванович

21:37:49 07-09-2023

Не надо натягивать сову на глобус. А если бы на девчонок упал украинский беспилотник, федерация велоспорта тоже заявляла, что у тренера не было разрешения? Не надо строить из себя идиотов. Виноват водитель скании и точка.

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Гость

21:47:58 07-09-2023

Это на скандинавии где 3 чполосы,а на приморском они вообще чули не по середине едут,что в башке у этих спортсменов.

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Владимир

22:00:28 07-09-2023

Вечером 23 августа группа из трёх воспитанников пятигорской спортивной школы №4 и их тренера возвращалась с первенства Ставрополья по маунтинбайку – гонок по бездорожью. Дети ехали по дороге на велосипедах, тренер сопровождала их на автомобиле. Примерно в 16:30, по данным Госавтоинспекции края, на спортсменов наехала грузовая «Газель», за рулём которой был 33-летний житель Петровского округа. Грузовик просто смял под колёсами велосипеды, не оставив ребятам шанса на жизнь. «Дети находились на тренировке вместе с тренером, которая по неустановленным причинам двигалась впереди в автомобиле сопровождения», - сообщили сразу после аварии правоохранители. Водитель грузовика, по их словам, не выдержал безопасную дистанцию.

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Баска

22:01:40 07-09-2023

Давно пора построить в стране отдельные трассы для большегрузового транспорта!!!!Очень и очень страшно ехать с этими фурами по одной трассе!

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Александр

22:24:01 07-09-2023

За рулем Скании был слепой???

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Я

22:32:11 07-09-2023

Сколько этим дуракам объяснять надо чтоб велосипед ехал только по встречке. Видно что происходит. Детей жалко. Сам поражаюсь когда они едут по трассе что их не сбивают каждый день.

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Гость

11:01:06 08-09-2023

Я (22:32:11 07-09-2023) Сколько этим дуракам объяснять надо чтоб велосипед ехал толь... Хоть раз в ПДД заглядывали!?????

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Регина

22:42:45 07-09-2023

А водитель скании ослеп что ли? Въехал во впереди двигающуюся машину! Он не увидел, что к ней приближается? Сканиа это не гоночная феррари!

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Владислав

22:45:33 07-09-2023

Кого сажают за руль большегрузов? Где еще тренироваться шоссейникам? Я со своем 45-и летним стажем за рулем вижу множество таких спортсменов, как правило но скоростных трассах. Как можно с высоты его кабины не увидеть группу велосипедистов, да еще под прикрытием автомобиля? 31- однолетний пацан, наверное, сядет, но убитых им девочек не вернуть, а покалеченные - вернутся ли к нормальной жизни? Жуткая история...

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ВЛ

22:47:53 07-09-2023

Если б разрешение было, от фуры бумажкой бы закрылись? Тут с фуроводом разбираться надо, а не тренера гнобить.

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Гость

11:03:47 08-09-2023

В районе Алтайки, на Р-256 постоянно вижу как тренируются и почему-то в этом году их много стало, раньше их вообще не было!?

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