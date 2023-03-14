Треть барнаульцев против передачи сирот в недружественные страны

Они считают, что дети должны жить в своей стране

14 марта 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 29% опрошенных выступили за запрет на усыновление в недружественные страны, ещё 20% – в любые иностранные государства, сообщает SuperJob.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий усыновление российских детей-сирот родителями из недружественных государств.

"Одобряют эту инициативу 29% барнаульцев. Ещё 20% считают, что нужно запретить усыновление сирот родителями из любых стран: “Они должны жить в своей стране”. Против законопроекта выступили 26% опрошенных. Они считают, что главное – это не страна, а человеческие качества приёмных родителей", – выяснили социологи.

Чем моложе респонденты, тем больше среди них несогласных с запретом усыновления в недружественные страны: среди опрошенных до 34 лет против выступают 43%, а среди барнаульцев старше 45 – только 23%.

Опрос проведён с 3 по 10 марта 2023 года среди представителей экономически активного населения города.