Треть всех онлайн-покупателей косметики в Алтайском крае составляют мужчины
По России трафик мужской аудитории также вырос на 23%
15 мая 2025, 17:10, ИА Амител erid: 2W5zFHXSriC
В Алтайском крае 35% интернет-покупок косметики делают мужчины. Наиболее многочисленная возрастная группа – от 26 до 35 лет. Примечательно, что именно этот же возраст активно представлен и среди женщин. Такие данные предоставили аналитики Yota*, проанализировав обезличенные данные абонентов.
Среди сибирских городов-лидеров по онлайн-шопингу косметики и парфюмерии стали Новосибирск, Омск, Кемерово, а также Красноярск и Томск. При этом Барнаул в этот список не вошел.
По всей России мужчины стали чаще заказывать парфюмерию через интернет – за первый квартал 2025 года их трафик вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как у женщин рост составил 20%. Общий интерес к онлайн-покупкам косметики остается стабильно высоким – средний трафик вырос на 6%.
Чаще всего сайты с косметикой посещают люди в возрасте от 26 до 45 лет – именно на них приходится 63% покупок. При этом наиболее заметный рост активности отмечают у пользователей старше 46 лет – их посещаемость выросла на 13%. Особенно высокий подъем зафиксировали на сайтах парфюмерных магазинов (+40%) и у сетевых бьюти-компаний (+60%).
Молодежь в возрасте 14-25 лет преимущественно отдает предпочтение крупным ретейлерам – на их долю приходится 66% трафика аудитории. Однако молодые покупатели все чаще выбирают товары сетевых компаний (+58%) и парфюмерные онлайн-магазины (+4%), а в некоторых случаях этот показатель превышает 20%.
Абсолютным лидером в онлайн-продажах остаются крупные бьюти-ретейлеры – "Золотое Яблоко", "Рив Гош", "Лэтуаль", "Иль де ботэ" и другие – их сайты получают 92% трафика. За последний год посещаемость площадок почти не изменилась, однако менее крупные интернет-магазины начали активно набирать обороты.
Самый значительный рост в первом квартале 2025 года показали сайты с корейской косметикой (+45% по сравнению с прошлым годом). Также вырос спрос на товары сетевых компаний Avon* и Oriflame* (+35%) и парфюмерных маркетплейсов (+23%). Площадки с бюджетной косметикой ("Подружка", "Улыбка радуги" и другие) увеличили трафик на 14%.
В пресс-службе МегаФона отметили, что с начала 2025 года трафик на сайты косметики и парфюмерии в Сибири вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной подъем пришелся на праздник 8 Марта. В топ-10 популярных магазинов вошли крупные ретейлеры и одна площадка с корейской косметикой. При этом сохраняют позиции сайты компаний, распространяющих продукцию через сетевой маркетинг.
*Yota ("Йота"); Avon ("Эйвон"); Oriflame ("Орифлейм")
ООО "Скартел"; ИНН 7701725181Реклама
18:57:06 15-05-2025
я лореалюшку покупаю, шампунь и маски. на вб подешевле, чем в модерне.
турецкий лосьон после бритья и туалетную воду амвей.
в сети все это ощутимо дешевле
18:59:23 15-05-2025
Гость (18:57:06 15-05-2025) я лореалюшку покупаю, шампунь и маски. на вб подешевле, чем ... какойто вы не импортозамещенный. стыдно!
04:07:43 16-05-2025
Покупать это не значит для себя. Мало ли кто заказывает на свое имя и отдает (дарит) другим вещи и в том числе косметику.