Треть всех онлайн-покупателей косметики в Алтайском крае составляют мужчины

По России трафик мужской аудитории также вырос на 23%

15 мая 2025, 17:10, ИА Амител erid: 2W5zFHXSriC

Смартфон. Пара / Фото: пресс-служба компании "МегаФон"

В Алтайском крае 35% интернет-покупок косметики делают мужчины. Наиболее многочисленная возрастная группа – от 26 до 35 лет. Примечательно, что именно этот же возраст активно представлен и среди женщин. Такие данные предоставили аналитики Yota*, проанализировав обезличенные данные абонентов.

Среди сибирских городов-лидеров по онлайн-шопингу косметики и парфюмерии стали Новосибирск, Омск, Кемерово, а также Красноярск и Томск. При этом Барнаул в этот список не вошел.

По всей России мужчины стали чаще заказывать парфюмерию через интернет – за первый квартал 2025 года их трафик вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как у женщин рост составил 20%. Общий интерес к онлайн-покупкам косметики остается стабильно высоким – средний трафик вырос на 6%.

Чаще всего сайты с косметикой посещают люди в возрасте от 26 до 45 лет – именно на них приходится 63% покупок. При этом наиболее заметный рост активности отмечают у пользователей старше 46 лет – их посещаемость выросла на 13%. Особенно высокий подъем зафиксировали на сайтах парфюмерных магазинов (+40%) и у сетевых бьюти-компаний (+60%).

Молодежь в возрасте 14-25 лет преимущественно отдает предпочтение крупным ретейлерам – на их долю приходится 66% трафика аудитории. Однако молодые покупатели все чаще выбирают товары сетевых компаний (+58%) и парфюмерные онлайн-магазины (+4%), а в некоторых случаях этот показатель превышает 20%.

Абсолютным лидером в онлайн-продажах остаются крупные бьюти-ретейлеры – "Золотое Яблоко", "Рив Гош", "Лэтуаль", "Иль де ботэ" и другие – их сайты получают 92% трафика. За последний год посещаемость площадок почти не изменилась, однако менее крупные интернет-магазины начали активно набирать обороты.

Самый значительный рост в первом квартале 2025 года показали сайты с корейской косметикой (+45% по сравнению с прошлым годом). Также вырос спрос на товары сетевых компаний Avon* и Oriflame* (+35%) и парфюмерных маркетплейсов (+23%). Площадки с бюджетной косметикой ("Подружка", "Улыбка радуги" и другие) увеличили трафик на 14%.

В пресс-службе МегаФона отметили, что с начала 2025 года трафик на сайты косметики и парфюмерии в Сибири вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной подъем пришелся на праздник 8 Марта. В топ-10 популярных магазинов вошли крупные ретейлеры и одна площадка с корейской косметикой. При этом сохраняют позиции сайты компаний, распространяющих продукцию через сетевой маркетинг.

*Yota ("Йота"); Avon ("Эйвон"); Oriflame ("Орифлейм")

ООО "Скартел"; ИНН 7701725181

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