НОВОСТИЭкология

Третий мусорный бак предлагают ввести в России: что это значит и зачем это нужно?

Усовершенствовать сортировку мусора предлагают в России

18 мая 2023, 16:45, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Раздельный сбор мусора пока только набирает популярность в России, но некоторые граждане всё-таки уже сортируют отходы. Новичкам, как правило, нелегко разделить их по категориям с первого раза. "Вот стоишь и думаешь: мусорных контейнеров всего лишь несколько, но в какой же выкинуть упаковку из-под сметаны?" – пожимает плечами корреспондент amic.ru.

А нюансов сортировки мусора в теории может стать больше. Сейчас в РФ действует двухпоточная система сбора отходов, то есть во дворах большинства регионов стоят по два бака… Так вот, к ним может добавиться и третий – такую инициативу регоператоров попросил проработать зампред комитета Госдумы по экологии Александр Коган.

1

Какие баки для сортировки мусора уже есть в России?

Продолжим о двух баках. Стандартно "сладкая парочка" состоит из двух контейнеров: серого (для смешанных отходов) и синего (для вторсырья).

Ну и сразу расскажем, для какого именно мусора предназначен каждый из этих баков.

Смешанными считаются пищевые отходы, средства личной гигиены, ёмкости, загрязнённые продуктами питания.

А к вторсырью относятся макулатура, пластмасса, металлолом, стекло, электроника, резина и шины, отходы биологического происхождения (ветеринарные конфискаты и т.д.), отходы деревообрабатывающей промышленности (опилки, стружки), строительный мусор, химикаты и нефтепродукты.

2

Ну а какой же мусорный бак предлагают добавить к имеющимся?

Добавить предлагают мусорный бак для органических отходов. Но пока это лишь инициатива депутата Когана.
3

И зачем нужен бак для органики?

Он нужен, чтобы органика вообще не смешивалась с другими отходами. Это позволит получать чистое сырьё для переработки, а затем – производства компоста, удобрений и кормов.

Сейчас получать чистую органику, увы, удаётся не всегда.

"Когда у нас установлено два бака, органика смешивается с другими отходами. И даже после сортировки в ней остаются примеси, которые невозможно достать. И если мы хотим получить для переработки хорошие продукты, то желательно нам органику собирать отдельно", – объяснил Александр Коган. Об этом пишет "Российская газета".

Депутат добавил, что если инициативу о третьем мусорном баке поддержат региональные операторы, то будет предложено включить это в стандарты Российского экологического оператора (РЭО).

4

Означает ли появление баков для органики, что на полигонах станет меньше мусора?

Да. Если органику будут собирать отдельно и целенаправленно компостировать, то на полигоны поедет на 30-40% меньше отходов. Это значит, что на таких территориях будет меньше неприятных запахов и свалочного газа. И, таким образом, влияние полигонов на экологию будет менее пагубным.
5

Есть ли минусы у баков для органических отходов?

Да, есть. И минусы эти, в частности, относятся к финансам. Глава ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин считает, что введение мусорных баков для органики потянет за собой дополнительные затраты.

"Рост затрат может быть примерно в два раза, но это нужно считать. Ряд субъектов на эту тему могут размышлять, но в ряде регионов у нас и первый бак не появился", – возразил Губайдуллин.

Немалые деньги понадобятся на сами контейнеры, строительство площадок для них, мусоровозы, а также работу с населением.

5

А зачем работать с населением?

Чтобы объяснить, зачем нужен третий мусорный бак и как подготовить органические отходы к выбросу в него.

К примеру, в Канаде люди должны хранить пищевые отходы в морозилке, пока их не вывезут службы. Это происходит раз в неделю, по четвергам. В России такой практики нет.

"Мы с населением ещё не договорились, могут ли они ополаскивать вторсырьё перед сдачей, а тут надо органику в морозилке хранить и тратить на неё киловатты", – отметил заместитель гендиректора Группы "ЭкоЛайн" Елена Вишнякова.

Фото: pixabay.com

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НОВОСТИЭкология
мусорный вопрос Раздельный сбор мусора

Комментарии 13

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Гость

16:47:39 18-05-2023

Хотя бы одним людей обеспечьте. В деревнях деньги собирают, а мусор вывозить отказываются. Мол ставьте большие баки, а в сельсовете столько денег нет, а компашки за свой счет устанавливать отказываются. Ужас и кошмар. прокуратуры на них нет

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Гость

16:54:08 18-05-2023

Мы с населением ещё не договорились, могут ли они ополаскивать вторсырьё перед сдачей Обо всем вы договорились с нами. За ваш тариф вы должны ее вымыть сами перед утилизацией.

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Гость

17:45:22 18-05-2023

Гость (16:54:08 18-05-2023) Мы с населением ещё не договорились, могут ли они ополаскива... Мы споласкиваем то, что легко моется: банки из-под соленых оругцов, помидоров, бутылки из-под соков, морсов и т.д.

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Гость

23:01:49 18-05-2023

Гость (17:45:22 18-05-2023) Мы споласкиваем то, что легко моется: банки из-под соленых о... Минусуют свинюшки? :-)

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Гость

23:03:51 18-05-2023

Гость (16:54:08 18-05-2023) Мы с населением ещё не договорились, могут ли они ополаскива... А вообще, конечно, у вас менталитет человека, который готов жить на свалке в окружении мусора. Поэтому и живёте в Алтаском крае в такой опе, что сами такие. Только жаловаться потом не надо, сами виноваты во всем.

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гость

18:09:38 18-05-2023

А органика - это что?

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Гость

23:02:11 18-05-2023

гость (18:09:38 18-05-2023) А органика - это что?... В школе органическую химию не учили?

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Гость

18:39:22 18-05-2023

Третий мусорный бак нужен для таких вот новых нужных и важных законов....

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Гость

20:36:31 18-05-2023

У нас вообще один бак стоит, а по другому адресу три и все одного цвета, это предложение для Москвы, мы мимо.

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Гость

23:23:53 18-05-2023

Я бутылки пластиковые если и кидаю в отдельную сетку, то уж мыть их точно не буду. Кто на этом бизнес делает, тот пусть и моет. Или бабки мне платит.

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Гость

09:53:28 19-05-2023

Гость (23:23:53 18-05-2023) Я бутылки пластиковые если и кидаю в отдельную сетку, то уж ... Точно, ничего я мыть не собираюсь.

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гость

07:36:02 19-05-2023

господи,как дети малые,это просто создание повода для поднятия тарифа

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Владимир Маркович Долгушин

17:22:02 20-05-2023

Мусор, если с толковыми руководителями, благо для любого региона, для любой страны, для всего Мира, т.к. его, даже несортированным (раздельный сбор вообще не нужен) вместе с резиной и фильтратом и прочих сточных вод, можно без остатка и экологически на все 100% безопасным способом переработать на электричество, газ, бензин, солярку, метанол, диметил, этил, мазут, цемент, редкоземельные металлы, азотные и минеральные удобрения и т.д. При инвестиции до десятка млрд. рублей в быстро окупаемый завод для массового производства оборудования всеядного  непрерывного низкотемпературного пиролиза и тогда через 5-10 лет можно полностью перерабатывать без диоксинов и фуранов весь мусор любого региона в энергоносители, которые можно использовать для с/х, обделённых газом деревень и поселений. Мусор скоро станет стратегическим ресурсом и закапывать его (рекультивация), компостировать и сжигать в МСЗ (в том числе и RDF топливо) могут только балбесы или враги народа! К сожалению, они, балбесы от "переработки" мусора есть по всему Миру, в том числе и в  экономически развитых странах!!! Сбор денег с народа за утилизацию ТБО можно вообще не брать. Также есть уже давно мало энергоёмкие технологии, которые могут решить проблему пресной питьевой воды, получая её из морской.  Можно решить проблему с опустыниванием земель, изменив технологию содержания там пасущихся животных.   Энергоресурсы для реализации этих проектов можно получать из бесценного, в прямом смысле этого слова, бытового мусора.

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