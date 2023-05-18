Третий мусорный бак предлагают ввести в России: что это значит и зачем это нужно?
Усовершенствовать сортировку мусора предлагают в России
18 мая 2023, 16:45, Анастасия Бичакова
Раздельный сбор мусора пока только набирает популярность в России, но некоторые граждане всё-таки уже сортируют отходы. Новичкам, как правило, нелегко разделить их по категориям с первого раза. "Вот стоишь и думаешь: мусорных контейнеров всего лишь несколько, но в какой же выкинуть упаковку из-под сметаны?" – пожимает плечами корреспондент amic.ru.
А нюансов сортировки мусора в теории может стать больше. Сейчас в РФ действует двухпоточная система сбора отходов, то есть во дворах большинства регионов стоят по два бака… Так вот, к ним может добавиться и третий – такую инициативу регоператоров попросил проработать зампред комитета Госдумы по экологии Александр Коган.
Какие баки для сортировки мусора уже есть в России?
Продолжим о двух баках. Стандартно "сладкая парочка" состоит из двух контейнеров: серого (для смешанных отходов) и синего (для вторсырья).
Ну и сразу расскажем, для какого именно мусора предназначен каждый из этих баков.
Смешанными считаются пищевые отходы, средства личной гигиены, ёмкости, загрязнённые продуктами питания.
А к вторсырью относятся макулатура, пластмасса, металлолом, стекло, электроника, резина и шины, отходы биологического происхождения (ветеринарные конфискаты и т.д.), отходы деревообрабатывающей промышленности (опилки, стружки), строительный мусор, химикаты и нефтепродукты.
Ну а какой же мусорный бак предлагают добавить к имеющимся?
И зачем нужен бак для органики?
Он нужен, чтобы органика вообще не смешивалась с другими отходами. Это позволит получать чистое сырьё для переработки, а затем – производства компоста, удобрений и кормов.
Сейчас получать чистую органику, увы, удаётся не всегда.
"Когда у нас установлено два бака, органика смешивается с другими отходами. И даже после сортировки в ней остаются примеси, которые невозможно достать. И если мы хотим получить для переработки хорошие продукты, то желательно нам органику собирать отдельно", – объяснил Александр Коган. Об этом пишет "Российская газета".
Депутат добавил, что если инициативу о третьем мусорном баке поддержат региональные операторы, то будет предложено включить это в стандарты Российского экологического оператора (РЭО).
Означает ли появление баков для органики, что на полигонах станет меньше мусора?
Есть ли минусы у баков для органических отходов?
Да, есть. И минусы эти, в частности, относятся к финансам. Глава ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин считает, что введение мусорных баков для органики потянет за собой дополнительные затраты.
"Рост затрат может быть примерно в два раза, но это нужно считать. Ряд субъектов на эту тему могут размышлять, но в ряде регионов у нас и первый бак не появился", – возразил Губайдуллин.
Немалые деньги понадобятся на сами контейнеры, строительство площадок для них, мусоровозы, а также работу с населением.
А зачем работать с населением?
Чтобы объяснить, зачем нужен третий мусорный бак и как подготовить органические отходы к выбросу в него.
К примеру, в Канаде люди должны хранить пищевые отходы в морозилке, пока их не вывезут службы. Это происходит раз в неделю, по четвергам. В России такой практики нет.
"Мы с населением ещё не договорились, могут ли они ополаскивать вторсырьё перед сдачей, а тут надо органику в морозилке хранить и тратить на неё киловатты", – отметил заместитель гендиректора Группы "ЭкоЛайн" Елена Вишнякова.
16:47:39 18-05-2023
Хотя бы одним людей обеспечьте. В деревнях деньги собирают, а мусор вывозить отказываются. Мол ставьте большие баки, а в сельсовете столько денег нет, а компашки за свой счет устанавливать отказываются. Ужас и кошмар. прокуратуры на них нет
16:54:08 18-05-2023
Мы с населением ещё не договорились, могут ли они ополаскивать вторсырьё перед сдачей Обо всем вы договорились с нами. За ваш тариф вы должны ее вымыть сами перед утилизацией.
17:45:22 18-05-2023
Гость (16:54:08 18-05-2023) Мы с населением ещё не договорились, могут ли они ополаскива... Мы споласкиваем то, что легко моется: банки из-под соленых оругцов, помидоров, бутылки из-под соков, морсов и т.д.
23:01:49 18-05-2023
Гость (17:45:22 18-05-2023) Мы споласкиваем то, что легко моется: банки из-под соленых о... Минусуют свинюшки? :-)
23:03:51 18-05-2023
Гость (16:54:08 18-05-2023) Мы с населением ещё не договорились, могут ли они ополаскива... А вообще, конечно, у вас менталитет человека, который готов жить на свалке в окружении мусора. Поэтому и живёте в Алтаском крае в такой опе, что сами такие. Только жаловаться потом не надо, сами виноваты во всем.
18:09:38 18-05-2023
А органика - это что?
23:02:11 18-05-2023
гость (18:09:38 18-05-2023) А органика - это что?... В школе органическую химию не учили?
18:39:22 18-05-2023
Третий мусорный бак нужен для таких вот новых нужных и важных законов....
20:36:31 18-05-2023
У нас вообще один бак стоит, а по другому адресу три и все одного цвета, это предложение для Москвы, мы мимо.
23:23:53 18-05-2023
Я бутылки пластиковые если и кидаю в отдельную сетку, то уж мыть их точно не буду. Кто на этом бизнес делает, тот пусть и моет. Или бабки мне платит.
09:53:28 19-05-2023
Гость (23:23:53 18-05-2023) Я бутылки пластиковые если и кидаю в отдельную сетку, то уж ... Точно, ничего я мыть не собираюсь.
07:36:02 19-05-2023
господи,как дети малые,это просто создание повода для поднятия тарифа
17:22:02 20-05-2023
Мусор, если с толковыми руководителями, благо для любого региона, для любой страны, для всего Мира, т.к. его, даже несортированным (раздельный сбор вообще не нужен) вместе с резиной и фильтратом и прочих сточных вод, можно без остатка и экологически на все 100% безопасным способом переработать на электричество, газ, бензин, солярку, метанол, диметил, этил, мазут, цемент, редкоземельные металлы, азотные и минеральные удобрения и т.д. При инвестиции до десятка млрд. рублей в быстро окупаемый завод для массового производства оборудования всеядного непрерывного низкотемпературного пиролиза и тогда через 5-10 лет можно полностью перерабатывать без диоксинов и фуранов весь мусор любого региона в энергоносители, которые можно использовать для с/х, обделённых газом деревень и поселений. Мусор скоро станет стратегическим ресурсом и закапывать его (рекультивация), компостировать и сжигать в МСЗ (в том числе и RDF топливо) могут только балбесы или враги народа! К сожалению, они, балбесы от "переработки" мусора есть по всему Миру, в том числе и в экономически развитых странах!!! Сбор денег с народа за утилизацию ТБО можно вообще не брать. Также есть уже давно мало энергоёмкие технологии, которые могут решить проблему пресной питьевой воды, получая её из морской. Можно решить проблему с опустыниванием земель, изменив технологию содержания там пасущихся животных. Энергоресурсы для реализации этих проектов можно получать из бесценного, в прямом смысле этого слова, бытового мусора.