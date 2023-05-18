Усовершенствовать сортировку мусора предлагают в России

18 мая 2023, 16:45, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com

Раздельный сбор мусора пока только набирает популярность в России, но некоторые граждане всё-таки уже сортируют отходы. Новичкам, как правило, нелегко разделить их по категориям с первого раза. "Вот стоишь и думаешь: мусорных контейнеров всего лишь несколько, но в какой же выкинуть упаковку из-под сметаны?" – пожимает плечами корреспондент amic.ru.

А нюансов сортировки мусора в теории может стать больше. Сейчас в РФ действует двухпоточная система сбора отходов, то есть во дворах большинства регионов стоят по два бака… Так вот, к ним может добавиться и третий – такую инициативу регоператоров попросил проработать зампред комитета Госдумы по экологии Александр Коган.

1 Какие баки для сортировки мусора уже есть в России? Продолжим о двух баках. Стандартно "сладкая парочка" состоит из двух контейнеров: серого (для смешанных отходов) и синего (для вторсырья). Ну и сразу расскажем, для какого именно мусора предназначен каждый из этих баков. Смешанными считаются пищевые отходы, средства личной гигиены, ёмкости, загрязнённые продуктами питания. А к вторсырью относятся макулатура, пластмасса, металлолом, стекло, электроника, резина и шины, отходы биологического происхождения (ветеринарные конфискаты и т.д.), отходы деревообрабатывающей промышленности (опилки, стружки), строительный мусор, химикаты и нефтепродукты.

2 Ну а какой же мусорный бак предлагают добавить к имеющимся? Добавить предлагают мусорный бак для органических отходов. Но пока это лишь инициатива депутата Когана.

3 И зачем нужен бак для органики? Он нужен, чтобы органика вообще не смешивалась с другими отходами. Это позволит получать чистое сырьё для переработки, а затем – производства компоста, удобрений и кормов. Сейчас получать чистую органику, увы, удаётся не всегда. "Когда у нас установлено два бака, органика смешивается с другими отходами. И даже после сортировки в ней остаются примеси, которые невозможно достать. И если мы хотим получить для переработки хорошие продукты, то желательно нам органику собирать отдельно", – объяснил Александр Коган. Об этом пишет "Российская газета". Депутат добавил, что если инициативу о третьем мусорном баке поддержат региональные операторы, то будет предложено включить это в стандарты Российского экологического оператора (РЭО).

4 Означает ли появление баков для органики, что на полигонах станет меньше мусора? Да. Если органику будут собирать отдельно и целенаправленно компостировать, то на полигоны поедет на 30-40% меньше отходов. Это значит, что на таких территориях будет меньше неприятных запахов и свалочного газа. И, таким образом, влияние полигонов на экологию будет менее пагубным.

5 Есть ли минусы у баков для органических отходов? Да, есть. И минусы эти, в частности, относятся к финансам. Глава ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин считает, что введение мусорных баков для органики потянет за собой дополнительные затраты. "Рост затрат может быть примерно в два раза, но это нужно считать. Ряд субъектов на эту тему могут размышлять, но в ряде регионов у нас и первый бак не появился", – возразил Губайдуллин. Немалые деньги понадобятся на сами контейнеры, строительство площадок для них, мусоровозы, а также работу с населением.