Третья ледовая переправа открылась в Алтайском крае

Передвигаться на автомобиле по ней безопасно

07 января 2025, 15:10, ИА Амител

Река Обь на Алтае зимой / Фото: amic.ru

Третья переправа через Обь начала работать в Алтайском крае с 7 января. По данным регионального МЧС, речь идет о переправе через реку от села Усть-Чарышская Пристань до села Чеканиха с разрешенной нагрузкой транспорта 7 тонн.

Кроме того, открыты ледовые переправы в районе сел Шелаболиха – Иня, где разрешен проезд по льду через реку Обь транспорту общей массой до 2,5 тонны. В Каменском районе разрешен переезд через реку Обь. По ней могут проезжать автомобили не тяжелее трех тонн.

Также в региональном МЧС напомнили, что выезд на лед на автотранспорте безопасен только на прошедших освидетельствование ледовых переправах.