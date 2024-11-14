Тревожную кнопку предложили добавить в приложения такси

Инициативу выдвинули в Госдуме

14 ноября 2024, 10:23, ИА Амител

Такси / Фото: unsplash.com / Ilya Chunin

В Госдуме предложили разместить тревожную кнопку в приложениях такси. Соответствующее письмо направили в МВД. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутатов, пассажирские перевозки в такси стали менее безопасными. В связи с этим в Госдуме начали готовить законопроект о размещении в приложениях тревожной кнопки.

"Убежден, что оборудование приложений "SOS-кнопкой" на главной странице приложения повысит лояльность пассажиров к агрегаторам такси", – написал в обращении к МВД депутат фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев.

Согласно инициативе, тревожную кнопку нужно разместить на главном экране приложения. При нажатии начнется запись разговора водителя и пассажира. Ее получит диспетчер, а также она сохранится на сервере. Также должна активироваться запись трекинга движения автомобиля и отправляться родственникам.