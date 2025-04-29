Тревожный показатель. 93% россиян сталкивались с телефонным мошенничеством
Среди пострадавших есть небольшое преобладание мужчин — 75% против 71%
29 апреля 2025, 22:00, ИА Амител
Аналитический центр Vox Populi обнародовал результаты опроса, свидетельствующие о повсеместности телефонного мошенничества. Как сообщает "Курс дела", по этому докладу 93% граждан прямо или косвенно сталкивались с телефонными мошенниками, а 73% опрошенных оказывались в роли мишеней аферистов.
По словам экспертов, статистика является тревожным индикатором. Среди пострадавших небольшое преобладание мужчин – 75% против 71%. Подавляющее большинство респондентов (87%) подтвердили, что обсуждали проблему с родственниками или друзьями в течение последних шести месяцев.
Также опрошенные продемонстрировали, что в России растет грамотность по этому вопросу – половина граждан узнают угрозу в первые секунды разговора, а 29% распознают обман еще до поднятия трубки. Например, по антиспам-сервисам или подозрительному номеру. Каждый пятый (21%) разоблачает злоумышленников в течение одной-двух минут диалога, тогда как лишь 4% понимают суть происходящего после завершения звонка. Кроме того, подавляющее большинство согласны с тем, что мошенничество по телефону – частое явление.
23:45:36 29-04-2025
93% сталкиваются. Значит, у 7% россиян нет телефонов
01:30:35 30-04-2025
похоже, "разговоры по телефону" становятся не безопасны ...
06:51:42 30-04-2025
почти каждый день звонят мошенник, пошлешь на три буквы, но завтра опять звонит.
09:16:22 30-04-2025
Гость (06:51:42 30-04-2025) почти каждый день звонят мошенник, пошлешь на три буквы, но ... Мне почему-то не звонят. Только роботы иногда. Обидно даже
12:22:35 30-04-2025
Угадайте-кто их расплодил?
13:14:13 30-04-2025
Гость (12:22:35 30-04-2025) Угадайте-кто их расплодил?... Не томи. Кто?