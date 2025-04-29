Тревожный показатель. 93% россиян сталкивались с телефонным мошенничеством

Среди пострадавших есть небольшое преобладание мужчин — 75% против 71%

29 апреля 2025, 22:00, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Аналитический центр Vox Populi обнародовал результаты опроса, свидетельствующие о повсеместности телефонного мошенничества. Как сообщает "Курс дела", по этому докладу 93% граждан прямо или косвенно сталкивались с телефонными мошенниками, а 73% опрошенных оказывались в роли мишеней аферистов.

По словам экспертов, статистика является тревожным индикатором. Среди пострадавших небольшое преобладание мужчин – 75% против 71%. Подавляющее большинство респондентов (87%) подтвердили, что обсуждали проблему с родственниками или друзьями в течение последних шести месяцев.

Также опрошенные продемонстрировали, что в России растет грамотность по этому вопросу – половина граждан узнают угрозу в первые секунды разговора, а 29% распознают обман еще до поднятия трубки. Например, по антиспам-сервисам или подозрительному номеру. Каждый пятый (21%) разоблачает злоумышленников в течение одной-двух минут диалога, тогда как лишь 4% понимают суть происходящего после завершения звонка. Кроме того, подавляющее большинство согласны с тем, что мошенничество по телефону – частое явление.