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Тревожный показатель. 93% россиян сталкивались с телефонным мошенничеством

Среди пострадавших есть небольшое преобладание мужчин — 75% против 71%

29 апреля 2025, 22:00, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Аналитический центр Vox Populi обнародовал результаты опроса, свидетельствующие о повсеместности телефонного мошенничества. Как сообщает "Курс дела", по этому докладу 93% граждан прямо или косвенно сталкивались с телефонными мошенниками, а 73% опрошенных оказывались в роли мишеней аферистов.

По словам экспертов, статистика является тревожным индикатором. Среди пострадавших небольшое преобладание мужчин – 75% против 71%. Подавляющее большинство респондентов (87%) подтвердили, что обсуждали проблему с родственниками или друзьями в течение последних шести месяцев.

Также опрошенные продемонстрировали, что в России растет грамотность по этому вопросу – половина граждан узнают угрозу в первые секунды разговора, а 29% распознают обман еще до поднятия трубки. Например, по антиспам-сервисам или подозрительному номеру. Каждый пятый (21%) разоблачает злоумышленников в течение одной-двух минут диалога, тогда как лишь 4% понимают суть происходящего после завершения звонка. Кроме того, подавляющее большинство согласны с тем, что мошенничество по телефону – частое явление.

Происшествия Мошенники

Комментарии 6

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Гость

23:45:36 29-04-2025

93% сталкиваются. Значит, у 7% россиян нет телефонов

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Шинник

01:30:35 30-04-2025

похоже, "разговоры по телефону" становятся не безопасны ...

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Гость

06:51:42 30-04-2025

почти каждый день звонят мошенник, пошлешь на три буквы, но завтра опять звонит.

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Гость

09:16:22 30-04-2025

Гость (06:51:42 30-04-2025) почти каждый день звонят мошенник, пошлешь на три буквы, но ... Мне почему-то не звонят. Только роботы иногда. Обидно даже

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Гость

12:22:35 30-04-2025

Угадайте-кто их расплодил?

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Гость

13:14:13 30-04-2025

Гость (12:22:35 30-04-2025) Угадайте-кто их расплодил?... Не томи. Кто?

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