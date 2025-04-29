На Алтае женщина не смогла устоять перед соблазнительной посылкой от мошенников

Она оформила кредитную карту и перевела 100 тысяч рублей на указанные телефонные номера

29 апреля 2025, 13:14, ИА Амител

Женщина с посылкой / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае жительница Рубцовска попалась на очередные уловки мошенников, поверив в виртуальную посылку, сообщает региональное МВД.

"В апреле на телефон поступил звонок. Звонившая представилась сотрудницей "Почты России" и сообщила, что якобы на имя женщины пришла посылка и для ее получения нужно сообщить код из СМС, что женщина не задумываясь сделала", – рассказали в ведомстве.

После этого по очереди позвонили два "сотрудника" Роскомнадзора. Они заявили, что женщине звонили аферисты и теперь "нужно следовать инструкциям, чтобы предотвратить мошеннические действия".

Женщина в приложении одного из банков оформила кредитную карту и перевела на телефонные номера, которые ей указали, 100 тысяч рублей.

Ранее в Барнауле мошенники убедили девушку-нумеролога поставить деньги на "договорной матч".