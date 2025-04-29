НОВОСТИПроисшествия

На Алтае женщина не смогла устоять перед соблазнительной посылкой от мошенников

Она оформила кредитную карту и перевела 100 тысяч рублей на указанные телефонные номера

29 апреля 2025, 13:14, ИА Амител

Женщина с посылкой / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Женщина с посылкой / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае жительница Рубцовска попалась на очередные уловки мошенников, поверив в виртуальную посылку, сообщает региональное МВД.

"В апреле на телефон поступил звонок. Звонившая представилась сотрудницей "Почты России" и сообщила, что якобы на имя женщины пришла посылка и для ее получения нужно сообщить код из СМС, что женщина не задумываясь сделала", – рассказали в ведомстве.

После этого по очереди позвонили два "сотрудника" Роскомнадзора. Они заявили, что женщине звонили аферисты и теперь "нужно следовать инструкциям, чтобы предотвратить мошеннические действия". 

Женщина в приложении одного из банков оформила кредитную карту и перевела на телефонные номера, которые ей указали, 100 тысяч рублей.

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Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

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НОВОСТИПроисшествия
Рубцовск Мошенники

Комментарии 3

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Гость

13:23:59 29-04-2025

Страсть к халяве неистребима, чем чаще всего и пользуются.

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Гость

13:56:46 29-04-2025

А что в посылке?

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Гость

15:59:51 29-04-2025

Гость (13:56:46 29-04-2025) А что в посылке? ... Кукиш с маслом

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