Сколько ДТП произошло в Барнауле за вторые майские выходные?

В ДТП на выходных в Барнауле пострадало 14 человек

13 мая 2024, 16:50, ИА Амител

Автомобили в Барнауле/ Фото: amic.ru

За праздничные выходные с 9 по 12 мая 2024 года в Барнауле произошло 11 ДТП. В них было 14 пострадавших, четверо из которых – дети. Об этом amic.ru сообщили в Госавтоинспекции Барнаула.

Ни одно ДТП за этот период не закончилось смертью человека. Информации по госпитализированным за выходные у ГИБДД нет, рассказали в инспекции.

Были в городе и другие "мелкие" аварии, однако в этих случаях водители решили вопрос без помощи Госавтоинспекции.

Напомним, что на первомайских выходных с 28 апреля по 1 мая в Барнауле поймали 31 пьяного водителя.