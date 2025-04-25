Три автомобиля столкнулись рядом с "перевертышем" на трассе Барнаул – Новосибирск

Участниками ДТП стали грузовик и две легковушки

25 апреля 2025, 12:45, ИА Амител

На участке трассы Барнаул – Новосибирск, где ранее произошло ДТП с "перевертышем", случилась авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Судя по кадрам очевидцев, столкнувшиеся машины образовали колонну: друг за другом стоят грузовой автомобиль и две легковушки. Обстоятельства аварии уточняют.

Ранее на этом же месте в грузовик въехала Toyota Corona. После этого она врезалась в ограждение и опрокинулась. Водитель авто, 43-летняя женщина, а также пассажир-мужчина получили травмы. Медики оказали им необходимую помощь на месте происшествия.