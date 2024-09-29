Три боевых участка развернули на месте пожара в Барнауле сотрудники МЧС
Тушение продолжается
29 сентября 2024, 18:15, ИА Амител
На месте пожара на улице Попова в Барнауле сотрудники МЧС развернули три боевых участка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Внутри работают семь звеньев газодымозащитной службы.
По данным МЧС, горит здание Барнаульского мебельного комбината. Огонь распространяется по шестому этажу.
Очевидцы сообщают, что рядом с местом пожара находятся топливные цистерны.
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22:10:02 29-09-2024
дышать в городе нечем...ЧТО там горит, какие вещества? есть опасность поражения легких или взрыва? почему МЧС молчит? мы возле Ленты живем, окна прямо на этот пожар, что делать-то?