Три боевых участка развернули на месте пожара в Барнауле сотрудники МЧС

Тушение продолжается

29 сентября 2024, 18:15, ИА Амител

На месте пожара на улице Попова в Барнауле сотрудники МЧС развернули три боевых участка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Внутри работают семь звеньев газодымозащитной службы.

По данным МЧС, горит здание Барнаульского мебельного комбината. Огонь распространяется по шестому этажу.

Очевидцы сообщают, что рядом с местом пожара находятся топливные цистерны.