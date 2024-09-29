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Три боевых участка развернули на месте пожара в Барнауле сотрудники МЧС

Тушение продолжается

29 сентября 2024, 18:15, ИА Амител

На месте пожара на улице Попова в Барнауле сотрудники МЧС развернули три боевых участка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Внутри работают семь звеньев газодымозащитной службы.

По данным МЧС, горит здание Барнаульского мебельного комбината. Огонь распространяется по шестому этажу.

Очевидцы сообщают, что рядом с местом пожара находятся топливные цистерны.

Барнаул Пожары
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Комментарии 1

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Гость

22:10:02 29-09-2024

дышать в городе нечем...ЧТО там горит, какие вещества? есть опасность поражения легких или взрыва? почему МЧС молчит? мы возле Ленты живем, окна прямо на этот пожар, что делать-то?

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