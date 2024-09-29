НОВОСТИПроисшествия

Площадь пожара в барнаульской промзоне увеличилась до 1000 "квадратов"

Из здания спасли одного человека

29 сентября 2024, 17:40, ИА Амител

Площадь возгорания в здании на улице Попова в Барнауле увеличилась до 1000 квадратных метров. Об этом рассказали в региональном МЧС.

На месте работают 37 человек личного состава и 10 единиц техники. По словам очевидцев, к тушению привлекли пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что в здании нет людей, однако, по обновленным данным, одного человека спасли.

Барнаул Пожары
Читайте также в сюжете: Пожар на мебельной фабрике в Барнауле

Комментарии 4

Avatar Picture
Элен без ребят

18:15:39 29-09-2024

ужас. дым в центре видно

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:10:51 29-09-2024

Элен без ребят (18:15:39 29-09-2024) ужас. дым в центре видно... да уж до Алтайки дошло

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:21:30 29-09-2024

Элен без ребят (18:15:39 29-09-2024) ужас. дым в центре видно... Я в алтайке сегодня была, его и там видно было

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:27:20 30-09-2024

с леса ехал на веле, видно было с барнаулки..

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Умер пермский кот Крошик
14 часов назад  2

Все новости

Новости партнеров