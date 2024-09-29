Площадь пожара в барнаульской промзоне увеличилась до 1000 "квадратов"
Из здания спасли одного человека
29 сентября 2024, 17:40, ИА Амител
Площадь возгорания в здании на улице Попова в Барнауле увеличилась до 1000 квадратных метров. Об этом рассказали в региональном МЧС.
На месте работают 37 человек личного состава и 10 единиц техники. По словам очевидцев, к тушению привлекли пожарный поезд.
Ранее сообщалось, что в здании нет людей, однако, по обновленным данным, одного человека спасли.
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18:15:39 29-09-2024
ужас. дым в центре видно
22:10:51 29-09-2024
Элен без ребят (18:15:39 29-09-2024) ужас. дым в центре видно... да уж до Алтайки дошло
22:21:30 29-09-2024
Элен без ребят (18:15:39 29-09-2024) ужас. дым в центре видно... Я в алтайке сегодня была, его и там видно было
00:27:20 30-09-2024
с леса ехал на веле, видно было с барнаулки..