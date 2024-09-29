Площадь пожара в барнаульской промзоне увеличилась до 1000 "квадратов"

Из здания спасли одного человека

29 сентября 2024, 17:40, ИА Амител

Площадь возгорания в здании на улице Попова в Барнауле увеличилась до 1000 квадратных метров. Об этом рассказали в региональном МЧС.

На месте работают 37 человек личного состава и 10 единиц техники. По словам очевидцев, к тушению привлекли пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что в здании нет людей, однако, по обновленным данным, одного человека спасли.