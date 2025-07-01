Три человека погибли, 35 пострадали при ударе украинских дронов по Ижевску
Владимиру Путину уже доложили о ситуации
01 июля 2025, 18:31, ИА Амител
Три человека погибли, 35 оказались в больнице в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на предприятие в городе Ижевск. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Отмечается, что 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи всем оказывают помощь и консультируются с коллегами из федерального центра.
Бречалов доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину. Российский лидер выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Напомним, что Ижевск подвергся атаке украинских дронов утром 1 июля. Власти субъекта РФ отменили все массовые мероприятия на 1-2 июля.
18:38:26 01-07-2025
Придется в ответ тоже, что-то разбомбить
19:34:38 01-07-2025
Что говорят командующий ПВО и министр обороны?
23:17:58 01-07-2025
а как же "Гроза" и просто сетки?? как-то обороняться нужно всем пригран-территориям за 500 км