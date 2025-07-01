Три человека погибли, 35 пострадали при ударе украинских дронов по Ижевску

Владимиру Путину уже доложили о ситуации

01 июля 2025, 18:31, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Три человека погибли, 35 оказались в больнице в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на предприятие в городе Ижевск. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Отмечается, что 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи всем оказывают помощь и консультируются с коллегами из федерального центра.

Бречалов доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину. Российский лидер выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, что Ижевск подвергся атаке украинских дронов утром 1 июля. Власти субъекта РФ отменили все массовые мероприятия на 1-2 июля.