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Три человека погибли, 35 пострадали при ударе украинских дронов по Ижевску

Владимиру Путину уже доложили о ситуации

01 июля 2025, 18:31, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Три человека погибли, 35 оказались в больнице в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на предприятие в городе Ижевск. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Отмечается, что 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи всем оказывают помощь и консультируются с коллегами из федерального центра. 

Бречалов доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину. Российский лидер выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, что Ижевск подвергся атаке украинских дронов утром 1 июля. Власти субъекта РФ отменили все массовые мероприятия на 1-2 июля.

Происшествия спецоперация

Комментарии 3

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Гость

18:38:26 01-07-2025

Придется в ответ тоже, что-то разбомбить

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Гость

19:34:38 01-07-2025

Что говорят командующий ПВО и министр обороны?

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Гость

23:17:58 01-07-2025

а как же "Гроза" и просто сетки?? как-то обороняться нужно всем пригран-территориям за 500 км

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