Три человека погибли из-за выброса метана на руднике в Якутии
Следователи возбудили уголовное дело
27 ноября 2023, 11:48, ИА Амител
Выброс метана произошел на руднике в Мирнинском районе Якутии. Как сообщает ТАСС, по информации экстренных служб, в результате происшествия погибли три человека, еще двое пострадали.
На момент происшествия на руднике находилось 248 человек — всех удалось вывести на поверхность. Всего на ликвидацию последствий привлекли 49 человек и 10 единиц техники. На месте работает операштаб. Региональный Минздрав уточнил, что один из выживших прооперирован, его состояние оценивают как тяжелое. Состояние второго – оценивается врачами как стабильно тяжелое.
Прокуратура организовала проверку. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов").
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