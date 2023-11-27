Три человека погибли из-за выброса метана на руднике в Якутии

Следователи возбудили уголовное дело

27 ноября 2023, 11:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Выброс метана произошел на руднике в Мирнинском районе Якутии. Как сообщает ТАСС, по информации экстренных служб, в результате происшествия погибли три человека, еще двое пострадали.

На момент происшествия на руднике находилось 248 человек — всех удалось вывести на поверхность. Всего на ликвидацию последствий привлекли 49 человек и 10 единиц техники. На месте работает операштаб. Региональный Минздрав уточнил, что один из выживших прооперирован, его состояние оценивают как тяжелое. Состояние второго – оценивается врачами как стабильно тяжелое.

Прокуратура организовала проверку. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов").