В Алтайском крае 14-летний мотоциклист погиб после столкновения с легковым автомобилем
Подросток получил травмы, из-за которых скончался в больнице
09 июня 2025, 18:20, ИА Амител
В Ребрихинском районе вечером произошло ДТП, в результате которого погиб 14-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщили в региональном СК.
Авария случилась вечером 6 июня на 74-м километре автодороги А-321.
"Установлено, что 14-летний подросток, двигаясь на мотоцикле с второстепенной дороги, не уступил право проезда легковому автомобилю под управлением 50-летнего водителя, вследствие чего произошло столкновение. В результате ДТП 14-летний пассажир мотоцикла получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении", – говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования дела и установление обстоятельств гибели юноши.
18:23:17 09-06-2025
как страшно у черного кота глаза блестят
18:43:04 09-06-2025
покупайте детям мотоциклы. Совсем уже изверги родители
22:56:20 09-06-2025
Гость (18:43:04 09-06-2025) покупайте детям мотоциклы. Совсем уже изверги родители... Это вы еще не знаете как взрослые всмятку на машинах бьются, понаделали изверги машин, а раньше с коней падали шеи сворачивали, жуть.
19:02:15 10-06-2025
гость (22:56:20 09-06-2025) Это вы еще не знаете как взрослые всмятку на машинах бьются,... чо ты собираешь? где 14 лет сопля и совершеннолетний на автомобиле? вот зачем утрировать и глупости писать, скажи?
20:43:12 09-06-2025
Писали уже здесь 2 дня назад
16:27:11 10-06-2025
14-летний без понятия о ПДД на мотоцикле по дорогам общего пользования. Казалось бы, что могло пойти не так?? Да нет, всё закономерно, вопрос времени.