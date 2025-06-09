В Алтайском крае 14-летний мотоциклист погиб после столкновения с легковым автомобилем

Подросток получил травмы, из-за которых скончался в больнице

09 июня 2025, 18:20, ИА Амител

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

В Ребрихинском районе вечером произошло ДТП, в результате которого погиб 14-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщили в региональном СК.

Авария случилась вечером 6 июня на 74-м километре автодороги А-321.

"Установлено, что 14-летний подросток, двигаясь на мотоцикле с второстепенной дороги, не уступил право проезда легковому автомобилю под управлением 50-летнего водителя, вследствие чего произошло столкновение. В результате ДТП 14-летний пассажир мотоцикла получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования дела и установление обстоятельств гибели юноши.