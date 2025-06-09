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В Алтайском крае 14-летний мотоциклист погиб после столкновения с легковым автомобилем

Подросток получил травмы, из-за которых скончался в больнице

09 июня 2025, 18:20, ИА Амител

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю
Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

В Ребрихинском районе вечером произошло ДТП, в результате которого погиб 14-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщили в региональном СК.

Авария случилась вечером 6 июня на 74-м километре автодороги А-321.

"Установлено, что 14-летний подросток, двигаясь на мотоцикле с второстепенной дороги, не уступил право проезда легковому автомобилю под управлением 50-летнего водителя, вследствие чего произошло столкновение. В результате ДТП 14-летний пассажир мотоцикла получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования дела и установление обстоятельств гибели юноши.

ДТП Алтайский край

Комментарии 6

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гость

18:23:17 09-06-2025

как страшно у черного кота глаза блестят

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Гость

18:43:04 09-06-2025

покупайте детям мотоциклы. Совсем уже изверги родители

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гость

22:56:20 09-06-2025

Гость (18:43:04 09-06-2025) покупайте детям мотоциклы. Совсем уже изверги родители... Это вы еще не знаете как взрослые всмятку на машинах бьются, понаделали изверги машин, а раньше с коней падали шеи сворачивали, жуть.

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Гость

19:02:15 10-06-2025

гость (22:56:20 09-06-2025) Это вы еще не знаете как взрослые всмятку на машинах бьются,... чо ты собираешь? где 14 лет сопля и совершеннолетний на автомобиле? вот зачем утрировать и глупости писать, скажи?

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Гость

20:43:12 09-06-2025

Писали уже здесь 2 дня назад

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Мимопроходящий

16:27:11 10-06-2025

14-летний без понятия о ПДД на мотоцикле по дорогам общего пользования. Казалось бы, что могло пойти не так?? Да нет, всё закономерно, вопрос времени.

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