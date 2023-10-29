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Женщина пострадала в аварии с участием автомобиля такси в Барнауле

Водитель, врезавшийся в столб, не справился с управлением

29 октября 2023, 14:03, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Стали известны подробности аварии с участием автомобиля такси на Павловском тракте. Об этом рассказали в ГИБДД.

Мужчина 1984 года рождения за рулем автомобиля "Джетта" не справился с управлением и врезался в столб у дома на Павловском тракте, 221.

В результате аварии травмы получил пассажир – женщина 1979 года рождения. Ей оказали медицинскую помощь на месте. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки резко свернул в сторону и выехал за пределы дороги. 

Барнаул ДТП

Комментарии 1

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Гость

07:32:00 30-10-2023

Ему надо было быстрей

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