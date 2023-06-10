Три человека пострадали при столкновении "буханки" с иномаркой на Алтае

Полицейские возбудили дело об административном правонарушении

10 июня 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Три человека пострадали при столкновении УАЗа и Nissan Tiida в Чемальском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 9 июня около 17:25 вблизи села Чепош. 24-летний водитель иномарки при повороте на перекрестке не убедился в безопасности маневра и столкнулся с "буханкой", которой управлял 45-летний мужчина.

"В Чемальскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены три пассажира автомобиля УАЗ: двое мужчин и женщина. Все – местные жители. Госпитализация им не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

В отношении водителя легковушки возбудили дело об административном правонарушении.