Три человека пострадали при столкновении "буханки" с иномаркой на Алтае
Полицейские возбудили дело об административном правонарушении
10 июня 2023, 18:40, ИА Амител
Три человека пострадали при столкновении УАЗа и Nissan Tiida в Чемальском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
Авария случилась 9 июня около 17:25 вблизи села Чепош. 24-летний водитель иномарки при повороте на перекрестке не убедился в безопасности маневра и столкнулся с "буханкой", которой управлял 45-летний мужчина.
"В Чемальскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены три пассажира автомобиля УАЗ: двое мужчин и женщина. Все – местные жители. Госпитализация им не потребовалась", – рассказали в ведомстве.
В отношении водителя легковушки возбудили дело об административном правонарушении.
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