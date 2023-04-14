Водитель уцелел. Подробности наезда на стелу "Лада-Центра" в Барнауле

Мужчина отказался от медосвидетельствования, однако имел явные признаки опьянения. Ранее его уже лишили прав за пьяную езду

14 апреля 2023, 19:06, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю раскрыли подробности наезда на стелу "Лада-Центра" на Павловском тракте в Барнауле. За рулем автомобиля Honda находился 37-летний мужчина, который не справился с управлением.

В результате жесткой аварии никто не пострадал. Водитель имел явные признаки опьянения, однако отказался от прохождения освидетельствования. Ранее его уже лишили прав за пьяную езду.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.