Три человека пострадали при столкновении "Тойоты" и "Жигулей" на Алтае
Один из водителей выскочил на встречную полосу
12 января 2024, 13:26, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
Три человека получили травмы при столкновении двух автомобилей в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
Утром 11 января 27-летний водитель ВАЗ-21074 вблизи села Верх-Карагуж выехал на встречку и врезался в Toyota Harrier.
В результате ДТП 49-летняя пассажирка отечественного авто была госпитализирована. Также медпомощь оказали водителю "Жигулей" и его 56-летнему пассажиру.
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