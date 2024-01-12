Три человека пострадали при столкновении "Тойоты" и "Жигулей" на Алтае

Один из водителей выскочил на встречную полосу

12 января 2024, 13:26, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Три человека получили травмы при столкновении двух автомобилей в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Утром 11 января 27-летний водитель ВАЗ-21074 вблизи села Верх-Карагуж выехал на встречку и врезался в Toyota Harrier.

В результате ДТП 49-летняя пассажирка отечественного авто была госпитализирована. Также медпомощь оказали водителю "Жигулей" и его 56-летнему пассажиру.