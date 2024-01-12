Водитель грузовика сбил ребенка в Барнауле

Шофер проехал на красный

12 января 2024, 12:15, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель КамАЗа сбил ребенка, сообщает "Инцидент Барнаул".

ДТП случилось 11 января в 18:51 в районе дома № 188/1 по улице Попова. Шофер 1959 года рождения проехал на запрещающий сигнал светофора и наехал на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый.

Несовершеннолетний пострадал, госпитализирован. Однако в каком он находится состоянии, не уточняется.

В тот же день 69-летний водитель Renault Symbol сбил 12-летнего пешехода в Рубцовске.