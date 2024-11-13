Три человека пострадали в ДТП на трассе Барнаул – Новоалтайск
Один из участников аварии был пьян
13 ноября 2024, 12:10, ИА Амител
ДТП на трассе Барнаул – Новоалтайск / Фото: "В курсе 22"
Три человека пострадали в ДТП в районе станции Присягино на подъезде к Барнаулу, сообщили в ГАИ Алтайского края.
Авария случилась 13 ноября в 07:10. Предварительно установили, что пьяный водитель Haval Jolion двигался со стороны Новоалтайска в направлении Барнаула и выехал на встречку, где столкнулся с Lexus RX330.
В результате за медпомощью обратились три человека: 47-летний водитель Lexus и два пассажира Haval – парни 21 и 20 лет.
31-летнего зачинщика ДТП с признаками алкогольного опьянения доставили в отдел полиции и оформили по административной статье за отказ от прохождения медосвидетельствования.
Иномарку поместили на спецстоянку.
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