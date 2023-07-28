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Три человека пострадали в ДТП с переворотом в Барнауле

28-летний мужчина за рулем Toyota Camry допустил столкновение с Mitsubishi Pajero, который двигался во встречном направлении

28 июля 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Три человека пострадали в ДТП, которое произошло 27 июля на улице Северо-Западной в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

По предварительной информации, 28-летний мужчина за рулем Toyota Camry допустил столкновение с Mitsubishi Pajero, который двигался во встречном направлении под управлением 47-летнего мужчины. 

В результате ДТП водитель и пассажир Toyota, а также пассажир Mitsubishi госпитализированы в больницу. Полиция проводит проверку, обстоятельства происшествия уточняются.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

08:23:17 28-07-2023

Как во встречном направлении учитывая траекторию раскиданых автомобилей? Вообще не понятно. Скорее в перппндикулярных направлениях. Один хотел перекрёсток проехать по с-западной другой по 80ой гвардейской.

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Гость

19:40:21 28-07-2023

Вы вообще информацию проверяете? Там трамвайные пути, вот как со встречным можно столкнуться

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