Три человека пострадали в ДТП с переворотом в Барнауле

28-летний мужчина за рулем Toyota Camry допустил столкновение с Mitsubishi Pajero, который двигался во встречном направлении

28 июля 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Три человека пострадали в ДТП, которое произошло 27 июля на улице Северо-Западной в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

По предварительной информации, 28-летний мужчина за рулем Toyota Camry допустил столкновение с Mitsubishi Pajero, который двигался во встречном направлении под управлением 47-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и пассажир Toyota, а также пассажир Mitsubishi госпитализированы в больницу. Полиция проводит проверку, обстоятельства происшествия уточняются.