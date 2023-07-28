Три человека пострадали в ДТП с переворотом в Барнауле
28-летний мужчина за рулем Toyota Camry допустил столкновение с Mitsubishi Pajero, который двигался во встречном направлении
28 июля 2023, 07:15, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Три человека пострадали в ДТП, которое произошло 27 июля на улице Северо-Западной в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
По предварительной информации, 28-летний мужчина за рулем Toyota Camry допустил столкновение с Mitsubishi Pajero, который двигался во встречном направлении под управлением 47-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель и пассажир Toyota, а также пассажир Mitsubishi госпитализированы в больницу. Полиция проводит проверку, обстоятельства происшествия уточняются.
08:23:17 28-07-2023
Как во встречном направлении учитывая траекторию раскиданых автомобилей? Вообще не понятно. Скорее в перппндикулярных направлениях. Один хотел перекрёсток проехать по с-западной другой по 80ой гвардейской.
19:40:21 28-07-2023
Вы вообще информацию проверяете? Там трамвайные пути, вот как со встречным можно столкнуться