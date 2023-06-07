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Три человека пострадали в результате аварии с каретой скорой помощи в Барнауле

Одному из них потребовалась госпитализация

07 июня 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В ГИБДД рассказали подробности столкновения иномарки с каретой скорой помощи в Барнауле.

Предварительно установлено, что водитель скорой с включенным спецсигналом выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с "Тойотой".

В результате аварии водитель и два пассажира "Газели" получили травмы. Одного из них госпитализировали, остальным помощь оказали на месте.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Барнаул Происшествия

Комментарии 2

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Гость

00:21:07 08-06-2023

Извините, а что устанавливать, если был включён и спецсигнал и сирена то ушлепок не пропустивший и виноват. Сколько уже можно вертеть законом куда ни попадя! Раньше так то одного включённого спецсигнала хватало для преимущества в движении.

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Гость

09:32:52 08-06-2023

Гость (00:21:07 08-06-2023) Извините, а что устанавливать, если был включён и спецсигнал... Значит тайота была не простая...

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