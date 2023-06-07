Три человека пострадали в результате аварии с каретой скорой помощи в Барнауле

Одному из них потребовалась госпитализация

07 июня 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В ГИБДД рассказали подробности столкновения иномарки с каретой скорой помощи в Барнауле.

Предварительно установлено, что водитель скорой с включенным спецсигналом выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с "Тойотой".

В результате аварии водитель и два пассажира "Газели" получили травмы. Одного из них госпитализировали, остальным помощь оказали на месте.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.