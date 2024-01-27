Три десятка домов остались без холодной воды в Барнауле. Список адресов

Повреждение планируют устранить к 19:00

27 января 2024, 10:47, ИА Амител

В Барнауле отключили холодную воду / Фото: pxhere.com

Коммунальная авария в Барнауле оставила 32 дома без холодной воды, сообщает "Росводоканал Барнаул".

Сотрудники предприятия уже приступили к земляным работам по пр. Ленина, 165. Вода тем временем отсутствует по адресам:

пр. Ленина, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 146а, 148, 150, 159, 161, 163, 165, 167;

ул. Северо-Западная, 20а, 22а, 30, 32-46.

Ориентировочно, повреждение устранят в 19:00. Воду для нуждающихся подвозят к дому № 146 по пр. Ленина.