Три десятка домов остались без холодной воды в Барнауле. Список адресов
Повреждение планируют устранить к 19:00
27 января 2024, 10:47, ИА Амител
В Барнауле отключили холодную воду / Фото: pxhere.com
Коммунальная авария в Барнауле оставила 32 дома без холодной воды, сообщает "Росводоканал Барнаул".
Сотрудники предприятия уже приступили к земляным работам по пр. Ленина, 165. Вода тем временем отсутствует по адресам:
- пр. Ленина, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 146а, 148, 150, 159, 161, 163, 165, 167;
- ул. Северо-Западная, 20а, 22а, 30, 32-46.
Ориентировочно, повреждение устранят в 19:00. Воду для нуждающихся подвозят к дому № 146 по пр. Ленина.
Комментарии 0