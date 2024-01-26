Устранение коммунальной аварии / Фото: Telegram-канал Виктора Щигрева
Ночью 26 января почти весь Бийск остался без холодной воды из-за коммунальной аварии. Повреждение очень серьезное – специалисты местного водоканала до сих пор его не устранили. Пока рабочие всеми силами пытаются восстановить водоснабжение, люди ищут способы добыть заветную воду. Самые большие счастливчики – это те, у кого дома есть хотя бы горячая.
О том, что пишут бийчане в соцсетях по поводу случившегося и что происходит в городе, – в материале amic.ru.
1
Из-за чего Бийск 26 января остался без холодной воды?
На сетях городского водоснабжения произошел порыв: поврежден трубопровод диаметром 1000 мм. Как сообщил бийский водоканал, холодной воды нет в большей части города. Исключение – район Заречья.
Авария произошла в 01:15 по местному времени. Водоканал сообщил, что специалисты очень быстро приступили к аварийным работам. Тем не менее восстановление водоснабжения все еще продолжается.
"Сотрудники аварийной бригады МУП "Водоканал" делают все возможное, чтобы как можно быстрее подать воду в дома", – написал в своем Telegram-канале мэр города Виктор Щигрев и выложил фото с места аварии.
Фото: Telegram-канал Виктора Щигрева
2
Что в соцсетях пишут люди, оставшиеся без воды?
Естественно, ничего хорошего. Как следует из комментариев в сообществе "Бийск 22" во "ВКонтакте", коммунальная авария разделила людей на три категории. Больше всего повезло тем, кого повреждение не коснулось: у них холодная вода есть. Кроме того, у некоторых бийчан H2O бежит из крана "тоненькой струйкой". Наконец, у третьих воды нет совсем.
Больше всего жалуются работники торговых центров. Выходного им никто не давал, а туалеты не работают, что доставляет массу неудобств.
"Дело в том что, например, в ТЦ туалеты закрыли совсем. При этом ТЦ продолжает работать. Сотрудникам, что делать предложите? Набрать, как вы сказали, "пятерок" и в них нужду справлять прям на рабочем месте?" – возмущается бийчанка в сообществе "Бийск 22".
Вопрос с туалетом многие горожане решают при помощи горячей воды: остужают ее и используют для смыва.
"Приобье нет холодной воды 7:40, умывайся кипятком и туалет смывай кипятком, уже второй день подряд холодную воду отключают", – пишет горожанин в "Бийск 22". (Орфография и пунктуация сохранены.)При этом подписчики сообществ отмечают, что это очень даже не дешевый способ. Впрочем, использовать покупную воду – еще дороже.
Но и этот "лайфхак" доступен не всем: у некоторых нет и горячей воды.
"У вас хотя бы горячая вода есть, а у нас при отключении холодной воды автоматически отключается и горячая", – пишет один из подписчиков "Бийск 22".
3
Где бийчане берут питьевую воду?
В магазинах – сейчас это самый доступный способ. Как пишет "Бийский рабочий", очереди к продуктовым магазинам города собрались уже к 8 утра.
По оценке издания, средняя стоимость пятилитровой бутылки – около 80 рублей. Также "БР" подчеркивает, что пока коммунальная авария не устранена, питьевая вода исчезает с прилавков очень стремительно.
4
Подвозят ли горожанам воду?
Да. Подвоз воды организовали по двум адресам:
площадь имени Владимира Ленина;
ул. Советская, 197.
Воду там разливают в порядке живой очереди. Впрочем, как пишет "Бийский рабочий", далеко не все смогли сразу найти, куда подвозят питье. Корреспондент издания сообщил, что люди с пластиковыми бутылками в руках пришли на указанное место, но никакой машины там не обнаружили.
Позже в водоканале объяснили, что машина отъезжала, чтобы развезти воду по больницам и социальным объектам.
5
Как в Бийске работают школы и детсады?
Те, где есть вода, работают штатно. Все остальные образовательные учреждения перешли на дистанционку.
6
Когда в Бийске восстановят водоснабжение?
Неизвестно. Ни водоканал, ни мэр не уточнили эту информацию. Глава города заверил, что работники делают все возможное, чтобы подать холодную воду в дома как можно скорее.
Тем временем подписчики местных сообществ пишут, что устранение коммунальной аварии может занять до суток.
"У нас домком прислала смс, что на сутки. А там глядишь и больше, ну будем надеяться, что устранят раньше и вода проявиться раньше", – делится подписчица "Инцидент Бийск". (Орфография и пунктуация сохранены.)
Впрочем, это непроверенная и неподтвержденная информация.
7
Правда ли, что в Бийске отключат еще и отопление с электричеством?
Такая информация есть: об этом сообщил "Бийский рабочий". Дело в том, что на 26 января в коммунальных службах города был намечен ряд плановых работ. Но все и сразу в домах отключать не будут. Где-то на время пропадут горячая вода и отопление, а где-то – электричество. Эти работы планируется завершить до 16:00.
13:48:32 26-01-2024
Там по моему один сотрудник судя по фото устраняет, а надо хотя бы двое, один придерживает, а другой скотчем заматывает.
13:59:04 26-01-2024
Один водовод на такой город? Ну, ученые и крупные чиновники, чему вас только учат?
14:12:38 26-01-2024
Кто взял на личный контроль устранение аварии? Прокурор, губернатор, депутат? Почему молчат Бастрыкин и Милонов?
14:48:00 26-01-2024
Господи, обычное дело - порыв зимой. Бывает. Все рано или поздно ломается, даже у вас у самих джинсы протираются или замок на сапогах расходится. Главное, оперативно починить. Еще суток не прошло с начала аварии, уже в катастрофу вселенского масштаба раздули. Люди работают на холоде, чинят. Починят, будет вода.
14:50:02 26-01-2024
Бийский рабочий пишет, что вода уже в части домов пошла https://biwork.ru/news/65027-a-u-reki-v-bijske-vedut-raboty-po-ustraneniu-kommunalnoj-avarii
16:34:57 26-01-2024
Спокойствие (14:48:00 26-01-2024) Господи, обычное дело - порыв зимой. Бывает. Все рано или по... Отруби у себя воду и канализацию на сутки,а потом говори
06:14:06 27-01-2024
Гость (16:34:57 26-01-2024) Отруби у себя воду и канализацию на сутки,а потом говори... Что потом говори? Отрубали за мою жизнь столько раз. Неприятно, да. Но это обычное дело. Починят и все работает. Вы что все как с другой планеты? Снег валит - трагедия. Дождь пошел - катастрофа. Свет отключился из-за ветра - залезай в гроб и умирай. Ну дали же воду? Дали. Ну и ничего. Придет время,снова отключат. Так было и так будет.
10:08:51 28-01-2024
Гость (06:14:06 27-01-2024) Что потом говори? Отрубали за мою жизнь столько раз. Неприят... 1. Крупные аварии возникают по причине халатности и отсутствия контроля и проведения плановых работ. 2. Подвозить воду на одной машине и людям и в больницы, и в соцобъекты? Больше машин нет? 3. На фото кроме кучи земли никого нет. Это такая работа с помощью нанороботов? Действительно Бийск - столица алтайской науки. Бийск - держитесь, прорвёмся.