Горожане с пустыми бутылками "бегают" по районам и ищут, куда организованно подвозят воду

26 января 2024, 13:39, ИА Амител

Устранение коммунальной аварии / Фото: Telegram-канал Виктора Щигрева

Ночью 26 января почти весь Бийск остался без холодной воды из-за коммунальной аварии. Повреждение очень серьезное – специалисты местного водоканала до сих пор его не устранили. Пока рабочие всеми силами пытаются восстановить водоснабжение, люди ищут способы добыть заветную воду. Самые большие счастливчики – это те, у кого дома есть хотя бы горячая.

О том, что пишут бийчане в соцсетях по поводу случившегося и что происходит в городе, – в материале amic.ru.

1 Из-за чего Бийск 26 января остался без холодной воды? На сетях городского водоснабжения произошел порыв: поврежден трубопровод диаметром 1000 мм. Как сообщил бийский водоканал, холодной воды нет в большей части города. Исключение – район Заречья. Авария произошла в 01:15 по местному времени. Водоканал сообщил, что специалисты очень быстро приступили к аварийным работам. Тем не менее восстановление водоснабжения все еще продолжается. "Сотрудники аварийной бригады МУП "Водоканал" делают все возможное, чтобы как можно быстрее подать воду в дома", – написал в своем Telegram-канале мэр города Виктор Щигрев и выложил фото с места аварии. Фото: Telegram-канал Виктора Щигрева

2 Что в соцсетях пишут люди, оставшиеся без воды? Естественно, ничего хорошего. Как следует из комментариев в сообществе "Бийск 22" во "ВКонтакте", коммунальная авария разделила людей на три категории. Больше всего повезло тем, кого повреждение не коснулось: у них холодная вода есть. Кроме того, у некоторых бийчан H2O бежит из крана "тоненькой струйкой". Наконец, у третьих воды нет совсем. Больше всего жалуются работники торговых центров. Выходного им никто не давал, а туалеты не работают, что доставляет массу неудобств. "Дело в том что, например, в ТЦ туалеты закрыли совсем. При этом ТЦ продолжает работать. Сотрудникам, что делать предложите? Набрать, как вы сказали, "пятерок" и в них нужду справлять прям на рабочем месте?" – возмущается бийчанка в сообществе "Бийск 22" Вопрос с туалетом многие горожане решают при помощи горячей воды: остужают ее и используют для смыва. "Приобье нет холодной воды 7:40, умывайся кипятком и туалет смывай кипятком, уже второй день подряд холодную воду отключают", – пишет горожанин в "Бийск 22". (Орфография и пунктуация сохранены.)При этом подписчики сообществ отмечают, что это очень даже не дешевый способ. Впрочем, использовать покупную воду – еще дороже. Но и этот "лайфхак" доступен не всем: у некоторых нет и горячей воды. "У вас хотя бы горячая вода есть, а у нас при отключении холодной воды автоматически отключается и горячая", – пишет один из подписчиков "Бийск 22".

3 Где бийчане берут питьевую воду? В магазинах – сейчас это самый доступный способ. Как пишет "Бийский рабочий" , очереди к продуктовым магазинам города собрались уже к 8 утра. По оценке издания, средняя стоимость пятилитровой бутылки – около 80 рублей. Также "БР" подчеркивает, что пока коммунальная авария не устранена, питьевая вода исчезает с прилавков очень стремительно.

4 Подвозят ли горожанам воду? Да. Подвоз воды организовали по двум адресам: площадь имени Владимира Ленина;

ул. Советская, 197. Воду там разливают в порядке живой очереди. Впрочем, как пишет "Бийский рабочий" , далеко не все смогли сразу найти, куда подвозят питье. Корреспондент издания сообщил, что люди с пластиковыми бутылками в руках пришли на указанное место, но никакой машины там не обнаружили. Позже в водоканале объяснили, что машина отъезжала, чтобы развезти воду по больницам и социальным объектам.

5 Как в Бийске работают школы и детсады? Те, где есть вода, работают штатно. Все остальные образовательные учреждения перешли на дистанционку.

6 Когда в Бийске восстановят водоснабжение? Неизвестно. Ни водоканал, ни мэр не уточнили эту информацию. Глава города заверил, что работники делают все возможное, чтобы подать холодную воду в дома как можно скорее. Тем временем подписчики местных сообществ пишут, что устранение коммунальной аварии может занять до суток. "У нас домком прислала смс, что на сутки. А там глядишь и больше, ну будем надеяться, что устранят раньше и вода проявиться раньше", – делится подписчица "Инцидент Бийск" . (Орфография и пунктуация сохранены.) Впрочем, это непроверенная и неподтвержденная информация.