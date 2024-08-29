Три девочки обвинили полицейского в домогательствах на встрече друзей в Новосибирске

Правоохранителя уволили, ему грозит до 15 лет лишения свободы

29 августа 2024, 18:20, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: sledcom.ru

В Новосибирске уже бывшего сотрудника Госавтоинспекции обвинили в насильственных действиях сексуального характера над тремя девочками и отправили в СИЗО, пишет "КП-Новосибирск".

Как рассказала супруга мужчины, они дружили с двумя семьями. У первой – одна дочь, и она крестница бывшего полицейского, а у второй – две девочки. Три семьи встретились на Рождество. Взрослые сидели на первом этаже, а дети – три девочки и сын гаишника – убежали играть на второй. Посреди праздника правоохранитель покинул компанию.

"Болел, поэтому ушел спать наверх раньше, а мы остались сидеть внизу", – пояснила супруга.

Примерно в 11 вечера девочки стали проситься домой. Взрослые сначала подумали, что дети поссорились между собой. На следующий день оказалось, что одна из девочек во время вечеринки звонила бабушке и говорила, что "дядя пристает". Все три девочки потом рассказали, что мужчина залезал к ним под одежду, а одна из них сняла происходящее на видео.

"Девочка эта говорит, что ее трогали за грудь. Я когда смотрела видео, мне показалось, что это плечо", – рассказала супруга полицейского.

Женщина уверяет, что после этого к ним пришли обе семьи и стали намекать, что могут не дать ход делу, если ее муж продаст за 1 млн рублей свою новую дачу стоимостью около 6 млн рублей.

"Нам четко обозначили: или продаем этим семьям дачу и наш снегоход за миллион рублей, тогда как все это стоит минимум 6 миллионов. Я все эти торги записала на диктофон, считаю это вымогательством", – подчеркнула женщина.

Сделка не состоялась. На полицейского написали заявление. Пострадавшими признаны все три девочки, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.