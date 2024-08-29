Три девочки обвинили полицейского в домогательствах на встрече друзей в Новосибирске
Правоохранителя уволили, ему грозит до 15 лет лишения свободы
29 августа 2024, 18:20, ИА Амител
В Новосибирске уже бывшего сотрудника Госавтоинспекции обвинили в насильственных действиях сексуального характера над тремя девочками и отправили в СИЗО, пишет "КП-Новосибирск".
Как рассказала супруга мужчины, они дружили с двумя семьями. У первой – одна дочь, и она крестница бывшего полицейского, а у второй – две девочки. Три семьи встретились на Рождество. Взрослые сидели на первом этаже, а дети – три девочки и сын гаишника – убежали играть на второй. Посреди праздника правоохранитель покинул компанию.
"Болел, поэтому ушел спать наверх раньше, а мы остались сидеть внизу", – пояснила супруга.
Примерно в 11 вечера девочки стали проситься домой. Взрослые сначала подумали, что дети поссорились между собой. На следующий день оказалось, что одна из девочек во время вечеринки звонила бабушке и говорила, что "дядя пристает". Все три девочки потом рассказали, что мужчина залезал к ним под одежду, а одна из них сняла происходящее на видео.
"Девочка эта говорит, что ее трогали за грудь. Я когда смотрела видео, мне показалось, что это плечо", – рассказала супруга полицейского.
Женщина уверяет, что после этого к ним пришли обе семьи и стали намекать, что могут не дать ход делу, если ее муж продаст за 1 млн рублей свою новую дачу стоимостью около 6 млн рублей.
"Нам четко обозначили: или продаем этим семьям дачу и наш снегоход за миллион рублей, тогда как все это стоит минимум 6 миллионов. Я все эти торги записала на диктофон, считаю это вымогательством", – подчеркнула женщина.
Сделка не состоялась. На полицейского написали заявление. Пострадавшими признаны все три девочки, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
19:33:40 29-08-2024
ой, щас такие девочки, что проверять информацию и опрашивать "потерпевших" нужно с особым пристрастием, желательно с лампой в глаза.
а то потом может выяснится, что хотели бабла срубить по-легкому, а человеку жизнь уже сломали.
19:55:06 29-08-2024
К чужим детям становится опасно приближаться. Даже если это дети друзей-знакомых. Черт знает, что в голове у соотечественников
06:35:19 30-08-2024
"Нам четко обозначили: или продаем этим семьям дачу и наш снегоход за миллион рублей, тогда как все это стоит минимум 6 миллионов.-----Простой сотрудник гаи....)))
08:31:06 30-08-2024
ВВП (06:35:19 30-08-2024) "Нам четко обозначили: или продаем этим семьям дачу и наш сн... Зарплата у ГАйцов неплохая + зарплата жены (если работает) + кредит. Все норм. Это Вам не золотые унитазы. p.s. не люблю ГАИшников, но тут история с душком.
08:20:04 30-08-2024
Честный сотрудник гаи. Кажется начинаются рвотные позывы, от такого сочетания слов
09:27:12 30-08-2024
Дача за 6 млн. у сотрудника ГАИ. А говорят им мало платят. Работает, не покладая рук. Пошел спать, а оказался с детьми. Очень честный сотрудник ГАИ.
09:29:07 30-08-2024
Там походу все семьи одинаково без принципов