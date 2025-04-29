Три года спустя. В Барнауле вновь заговорили о реконструкции 40-летнего офисника на Потоке

Фасад объекта не меняли с момента строительства, почти 40 лет

29 апреля 2025, 09:15, ИА Амител

Проект здания на пр. Ленина, 199в / Фото: ООО "АПС групп"

Административное здание на пр. Ленина, 199в (напротив ТЦ "Геомаркет") реконструируют и откроют в нем отделение полиции охраны общественного порядка УМВД России. О планах по "оживлению" объекта стало известно в конце 2021 года: тогда на градсовете показали, как будет выглядеть обновленное здание. Ожидалось, что работы завершат в 2025 году, однако их даже не начинали. Вместо этого на заседании архитектурной комиссии 24 апреля представили новый проект реконструкции.

От "архитектурных предков"

Административное здание пр. Ленина, 199в, построено в 1987 году. Объект трехэтажный, имеет пристроенный гараж и принадлежит региональному МВД. Как сообщил архитектор компании "АПС групп" Андрей Бурмага, за три с половиной года, прошедших с последнего градсовета, площадь земли под зданием выросла – к ней "прирезали" еще один участок, на котором в будущем организуют парковку. Это стало одной из причин повторного вынесения проекта на градсовет.

Объект по требованиям антитеррористической защищенности должен быть обнесен забором, однако его решили сделать не глухим, а прозрачным, например, металлическим с элементами ковки.

Проект здания на пр. Ленина, 199в, представленный в 2021 году / Фото: "Экизпро"

На первом этаже обновленного здания разместят комнаты приема посетителей, кабинеты сотрудников, конференц-зал, помещение для хранения транспорта и его ремонта, комнаты отдыха водителей, а также складские или технические помещения. На втором и третьем этажах предусмотрена офисная "нарезка". Здесь будут располагаться кабинеты следователей, начальников штабов, бухгалтерия.

Изменился и внешний облик здания. Изначально архитекторы предлагали отделать объект в серо-синих тонах – цветах ведомства. Теперь же на фасадах будут преобладать два оттенка – темно-серый и светло-серый.

"Мы решили акцентировать лестничные клетки посредством другого цвета, другой отделки. Мы сохраняем декоративные элементы, которые были заложены нашими, так сказать, "архитектурными предками" на фасаде. Также для подчеркивания этих элементов у нас служит разрезка фасадных металлокассет", – сообщил Андрей Бурмага.

Перегруженный объект

В обновленном проекте архитекторы убрали парковочные места с проспекта Ленина. Это решение члены градсовета раскритиковали. Докладчик объяснил: основная масса автомобилей либо находится на дежурстве, то есть за пределами здания, либо в помещении временного хранения. Однако эксперты настаивали: машино-места должны быть сохранены.

"Если приезжает посетитель, он не сможет просто так заехать на режимное предприятие. Поэтому если отказаться от парковок на проспекте Ленина, то тем, кто приедет за справкой, будет негде парковаться", – отметила руководитель архитектурной мастерской "Призма" Наталья Кан.

"Не нужно убирать существующие парковки, нужно их сохранить и даже сделать больше. Там поставить машину негде. Даже вот иногда от соседнего здания приходится куда-то уезжать, потому что нет парковок", – добавил исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин.

Возникли вопросы у комиссии и к внешнему облику здания. Главный архитектор "Алтайграждапроекта" Евгений Башкиров посчитал неуместным цветовой контраст между основным объемом здания и выступающими элементами. На это обратил внимание и архитектор Сергей Боженко: входные узлы здания, по его мнению, чрезмерно перегружены.

"Черные входные узлы первого этажа "рвут" форму, но не добавляют архитектурной выразительности. Сегодня это здание смотрится плохо только потому, что оно "заляпано" в грязный серый цвет. На мой взгляд, если уж пытаться улучшить прежнее архитектурное решение, то надо боковой фасад основного здания и помещения гаража как-то расчленить: уменьшить зрительный масштаб методами членения", – сказал Боженко.

А вот главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников указал на изобилие символики на фасаде, предложив сохранить ее только на главном входе.

В итоге проект поддержали, а все замечания и предложения, высказанные на заседании, авторам следует согласовать в рабочем порядке.