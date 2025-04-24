Ресторан, рынок, офисник. Обзор проектов, которые разрешили строить в Барнауле в апреле

Все объекты представляли на градсовете и были одобрены

24 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Проект на ул. Никитина, 61а / Фото: "Тектоника"

Пока рынок многоквартирных домов стоит на паузе, а девелоперы не спешат начинать новые проекты, возведение коммерческих объектов не прекращается. За месяц администрация выдала 14 разрешений на строительство, среди которых магазины, торгово-офисные помещения, пять складов и производственные помещения. Где появятся и как будут выглядеть самые значимые проекты – в материале amic.ru.

"Крошка-офисник"

Проект на ул. Никитина, 61а / Фото: "Тектоника"

Небольшой четырехэтажный административный центр возведут на ул. Никитина, 61а (напротив стадиона "Динамо"). Площадь здания – всего 860 квадратных метров. Объект построят из керамического кирпича и украсят часами.

На первом уровне разместят торговые площади, на втором и третьем – офисы свободной планировки. В изначальном варианте проекта (его презентовали на градсовете в мае 2023 года) у центра был подземный паркинг, но от него решили отказаться, а 16 машино-мест в итоге разместят на участке.

Также в изначальном проекте на крыше здания размещалось кафе, но в утвержденный вариант это решение не вошло. Разрешение на строительство офисного центра действует до конца марта 2028 года.

На краю оврага

Проект ресторана на ул. Малахова, 132а / Фото: Владимир Золотов

Трехэтажное здание, в котором откроют ресторан с летней террасой, построят в Барнауле по адресу улица Малахова, 132а, на пересечении с Павловским трактом (между АЗС и сервисным автоцентром MAKK).

Площадь здания составит около тысячи квадратных метров. На первом этаже объекта разместят гардероб и кухню. Второй этаж планируют отдать под ресторан со "вторым светом" (48 посадочных мест), который займет и часть третьего этажа. Перед зданием возведут летнюю террасу. На участке оборудуют парковку на 13 автомобилей.

Интересно, что ресторан построят на краю большого оврага, откос которого предварительно укрепят. Возвести здание должны до 26 марта 2026 года.

В промквартале

Проект здания на ул. Сельскохозяйственной, 1 / Фото: "Мастерская Золотова"

Торговый объект со складом 1,5 тыс. квадратных метров построят на ул. Сельскохозяйственной, 1 (пересечение с ул. Автотранспортной). Здание представили на градсовете в августе 2023 года.

Согласно проекту, объект возведут из металлокаркаса и сэндвич-панелей светло-серых и темных оттенков. На территории предусмотрена парковка на 72 машино-места. При строительстве объекта заказчик пообещал сохранить растущие на участке молодые деревья. Инвестору нужно возвести здание до конца марта 2026 года.

В тон домам

Проект реконструкции здания на пр. Ленина, 185а / Фото: "Мастерская Золотова"

На месте нежилой одноэтажки на пр. Ленина, 185а, планируют возвести современное административное здание. Часть фундамента существующего строения сохранят и используют для нового объекта.

Площадка строительства расположена в окружении многоквартирных домов: по соседству находятся ветхие 80-летние двухэтажки, панельные пятиэтажки, а также девятиэтажки, возведенные в 2012 году.

Запроектированное здание имеет один этаж, его площадь – 628 квадратных метров. Главный вход предусмотрен со стороны пр. Ленина. На участке оборудуют парковку на 14 машино-мест. Фасады объекта решено отделать керамогранитом терракотового и молочного цветов: этот же материал таких же оттенков использовали при строительстве двух девятиэтажек.

Разрешение на строительство здания выдано до 2 апреля 2026 года.

Рынок на рынке

Проект административного здания на ул. Власихинской, 59/1 / Фото: "Лист"

В "торговом" квартале на пересечении ул. Власихинской и шоссе Ленточный Бор построят здание рынка. По соседству находятся склады, хостел, магазин "Светофор", точки по продаже рыбы, фруктов, кафе и другие объекты.

Здание спроектировано прямоугольной формы, одноэтажным, без подвала. Внутри есть кабинеты для менеджеров оптовых продаж, складские помещения для инвентаря и оборудования, технические площади. Объект возведут из газобетона, а фасады сделают накладными вентилируемыми.

Рынок должны построить до августа 2027 года.