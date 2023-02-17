Три грейдера для уборки дорог передадут в Бийск

Технику покупали за дополнительные средства

17 февраля 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министерство транспорта Алтайского края передаст в Бийск три тяжёлых грейдера для уборки дорог. Об этом рассказал глава ведомства Антон Воронов.

"Учитывая ту тяжёлую ситуацию, которая складывалась в городе в последнее время с содержанием автомобильных дорог. Тем более что этот город – второй по величине, и содержать такую дорожную сеть довольно тяжело", – сказал Воронов во время прямого эфира с ЦУРом.

Новый градоначальник Бийска отметил, что край оказывает городу значительную помощь, но при этом кадровый вопрос остаётся нерешённым.