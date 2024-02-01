В феврале в российских кинотеатрах выйдет сиквел "Трех мушкетеров" с Евой Грин, новый фильм "Квартета И" и мелодрамы ко Дню святого Валентина

01 февраля 2024, 06:20, ИА Амител

Ева Грин в фильме "Три мушкетера: Миледи" / Фото: film.ru

Многие россияне сходили в кино в январе на новогодних каникулах, обеспечив миллиардные сборы российским фильмам. Однако и в феврале на экранах будет немало картин, которые можно посмотреть в морозные дни. В феврале на экраны выйдет вторая часть дилогии о "Трех мушкетеров" с Евой Грин, третий "Лед", новая комедия "Квартета И", драма с Энтони Хопкинсом и многострадальный "Брат 3". Не обойдется и без фильмов, приуроченных ко Дню Святого Валентина и Дню защитника Отечества. Amic.ru рассказывает, что будет идти в кинотеатрах в последний месяц зимы.

"Брат 3" (с 1 февраля)

Фильм "Брат 3" должен был выйти в России еще в ноябре 2023 года, но тогда Минкульт не выдал ему прокатного удостоверения. Впрочем, поклонники дилогии Алексея Балабанова "Брат" только обрадовались, ведь фильм не связан с двумя частями "Брата" и лишь завлекает зрителей в кинотеатр своим названием.

Действие ленты происходит в России в начале 2000-х годов. Сюжет разделен на несколько новелл, которые рассказывают о генеральской дочери, влюбленной в художника, членах преступной группировки, которую возглавляет брат-близнец генерала, и двоих грабителях-неудачниках. Объединяет новеллы общая история.

В фильме сыграли известные по "Приключениям Электроника" братья Торсуевы, рэпер Птаха, Василий Карпенко ("Кухня", "Молодежка") и другие.

Возрастной рейтинг ленты 18+. Оценок на агрегаторах у "Брата 3" нет. Трейлер обещает настоящее торжество кринжа, но кто знает – может, первое впечатление обманчиво.

"Я – медведь" (с 1 февраля)

Фильм "Я – медведь", режиссером которого выступил Кирилл Кемниц ("Кентавр"), должен был выйти еще в декабре, однако релиз перенесли на февраль.

Картина расскажет о семье Ковалевых, которая переживает кризис. Папа Александр, бывший капитан хоккейного клуба "Тайга", не может восстановиться после травмы. У дочери Лизы "трудный возраст", а младший сын Женя совсем не может найти себе друзей. Однажды он приносит домой медвежонка, который отбился от матери. И зверь становится для семьи последним шансом наладить отношения.

В фильме снялись Никита Кологривый ("По щучьему велению", "Слово пацана. Кровь на асфальте"), Агата Муцениеце ("Закрытая школа", "Честный развод") и другие актеры.

На фильм пустят детей с 6 лет, а на агрегаторах ленту пока не оценили.

"Конец славы" (с 1 февраля)

Любители российских комедий смогут посмотреть и картину Марюса Вайсберга ("Любовь в большом городе", "Гитлер капут!") "Конец славы" с актером Павлом Деревянко ("Брестская крепость", "Обратная сторона луны").

По сюжету востребованный и избалованный актер Слава в один момент теряет все: контракты, популярность и семью. Однако он решает похоронить себя заживо, чтобы воскресить карьеру и начать все с чистого листа.

Кроме Деревянко, в фильме снялись Сергей Чирков ("Домовой", "На игре"), Екатерина Климова ("Мы из будущего", "Матч") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 12+. На агрегаторах оценки у фильма пока нет.

"Правда" (с 1 февраля)

Любители триллеров смогут посмотреть российский фильм "Правда".

По сюжету в маленьком городе исчезает пятилетняя девочка Маша, и она уже шестая в списке таинственных исчезновений детей. У следствия нет зацепок, однако есть подозреваемый – парень Женя, который недавно вышел из тюрьмы, где отсидел два года. Однако после освобождения оказалось, что его девушка нашла себе другого, на работу его не берут, а знакомые смотрят на парня с подозрением. Женя последним видел Машу, но ничего не говорит, так как за правду может поплатиться свободой. И пока город ищет девочку, кто-то звонит родственникам пропавших детей.

Посмотреть, чем закончится эта таинственная история и что произошло с детьми, можно будет в кинотеатре.

Сыграли в фильме Кузьма Котрелев ("Обитель", "За Палыча!"), Кирилл Кяро ("Эпидемия", "Лучше, чем люди"), Михаил Тройник ("Библиотекарь", "Вызов") и другие актеры.

На агрегаторах фильм пока не оценили. Возрастной рейтинг ленты 18+.

"Моя прекрасная свадьба" (с 1 февраля)

Мелодрама "Моя прекрасная свадьба" – это продолжение картины 2022 года "Мое прекрасное несчастье". Снял ее тот же режиссер – Роджер Камбл ("Жестокие игры", "После. Глава 2").

Главные герои поженились в Вегасе после одной ночи и решают себе устроить отвязный медовый месяц в Мексике. Путешествие должно проверить на прочность отношения двух влюбленных.

В фильме снялись Дилан Спроус ("После. Глава 2", "Мое прекрасное несчастье"), Вирджиния Гарднер ("Вышка", "Мое прекрасное несчастье") и другие актеры. Оценки у ленты пока нет.

Возрастной рейтинг 18+.

"Детка" (с 1 февраля)

Любители авторского кино смогут посмотреть картину "Детка".

По сюжету семнадцатилетняя девушка не понимает, почему ее бросила мать и почему они даже не знакомы. Чтобы все выяснить, Даша сбегает от удушающей заботы отца и находит мать. Удастся ли им найти общий язык, можно будет узнать в кинотеатре.

Главные роли в картине сыграли Мария Мацель ("Перевал Дятлова", "Страна Саша"), Виктория Исакова ("Эпидемия", "Братья Карамазовы") и Алексей Розин ("Сердце пармы", "Территория").

Возрастной рейтинг ленты 18+. Оценок у нее еще нет.

"Три мушкетера: Миледи" (с 8 февраля)

Одной из главных премьер месяца будет картина "Три мушкетера: Миледи" – продолжение прошлогоднего фильма "Три мушкетера: Д’Артаньян". Это вторая и последняя часть кинодилогии, созданной по мотивам романа Александра Дюма.

По сюжету Констанцию похитили на глазах д'Артаньяна. Чтобы ее спасти, мушкетер должен объединиться с леди Винтер. Тем временем Атос, Портос и Арамис уходят на фронт. Король все больше попадает под контроль кардинала Ришелье, и д'Артаньян с мушкетерами единственные, кто может остановить хаос.

В фильме сыграли Франсуа Сивиль ("Фрэнк", "Париж. Город мертвых", "Зов волка"), Ева Грин ("Казино "Рояль", "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать") и Венсан Кассель ("Ненависть", "Необратимость").

Оценка ленты на IMDB 6,7 балла из 10. Возрастной рейтинг 12+.

"Миссия в Москве" (с 8 февраля)

Любители экзотики смогут с 8 февраля посмотреть китайский фильм "Миссия в Москве". Его действие происходит в 1993 году. По сюжету группа китайских оперативников под прикрытием отправляется в Москву, чтобы поймать банду преступников, которые грабят поезда маршрута Пекин – Москва.

Фильм смогут посмотреть зрители, которым исполнилось 18 лет. На IMDb рейтинг ленты 5,8 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки пока нет.

"Поцелуй" (с 8 февраля)

Режиссер Билли Аугуст ("Отверженные", "Дом духов") представит свой новый фильм "Поцелуй". Сюжет фильма расскажет о юной наследнице большого состояния, которая очарована блистательным офицером. Светское общество отказывается принимать этот роман, ведь многие подозревают офицера в нечестности. Чем закончится любовная история, можно будет увидеть в кино.

В фильме снялись Ларс Миккельсон ("Шерлок", "Асока"), Клара Косагер ("1899") и другие актеры. Рейтинг фильма на IMDb 6,6 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки пока нет. В кино пустят зрителей, которым исполнилось 16 лет.

"Звериный рейс" (с 8 февраля)

Детей можно будет сводить на бразило-индийский мультфильм "Звериный рейс". По сюжету Винни и Том – два мышонка-музыканта, которые обожают выступать на сцене. Однажды они оказываются в доме Ноя накануне всемирного потопа и узнают о ковчеге. Они придумывают план, чтобы пробраться на него. Смогут ли они ужиться с новыми соседями и не попасться хищникам – можно будет увидеть в кино.

Правда, рейтинг фильма на IMDb низкий – всего 5 баллов из 10. На "Кинопоиске" оценки пока нет.

Посмотреть мультфильм могут дети с шести лет.

"Элла и черный ягуар" (с 8 февраля)

8 февраля в российский прокат выйдет новая лента французского режиссера Жиль де Мэтра ("Волк и лев", "Миа и белый лев") о дружбе человека и животного "Элла и черный ягуар".

По сюжету девушка Элла жила в сказочных краях Амазонии, и там она подружилась с детенышем ягуара. Затем Элла переехала в Нью-Йорк и начала новую жизнь. Но деревня, где Элла выросла, оказывается под угрозой, и девушка решает вернуться, чтобы спасти свой прежний дом, своего друга ягуара по имени Хоуп и других зверей.

Возрастной рейтинг ленты 12+. Баллов на IMDb и "Кинопоиске" у картины пока нет.

"Мармелад" (с 8 февраля)

Любопытным выглядит британский фильм "Мармелад".

По сюжету недавно оказавшийся в тюрьме Барон заводит дружбу с сокамерником, который совершил несколько побегов. Вместе они вынашивают план побега из тюрьмы, а Барон вспоминает историю о том, как встретил любовь всей жизни Мармелад, их план ограбить банк, чтобы обеспечить нормальный уход за больной матерью барона и дать себе шанс на долгую совместную жизнь.

В ленте снялись звезда "Очень странных дел" Джо Кири, Элдис Ходж ("Черное зеркало", "Крепкий орешек 3: Возмездие") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 18+, на агрегаторах его пока не оценили.

"Лед 3" (с 14 февраля)

Пожалуй, главным российским фильмом месяца станет лента "Лед 3". Фильм расскажет о Наде, которая выросла и стала фигуристкой. Она хочет выиграть "Кубок Льда", как когда-то ее мама. Отец против спортивной карьеры дочери, потому что хочет уберечь ее. На тренировке Надя знакомится с молодым московским хоккеистом, и между ними завязывается любовь. Отец же не верит в их чувства и стремится разлучить молодых людей. Увидеть, чем закончатся эти перипетии, можно в кинотеатре.

В ленте сыграли Александр Петров ("Текст", "Притяжение"), Мария Аронова ("Бременские музыканты", "Батальонъ"), Сергей Лавыгин ("Кухня", "Чебурашка") и другие актеры.

Рейтинг у фильма детский: 6+. Оценок на агрегаторах у ленты пока нет.

"Рецепт любви" (с 14 февраля)

В День святого Валентина влюбленные смогут сходить на французскую драму "Рецепт любви". Фильм рассказывает о дуэте одаренных поваров Эжени и Додене, которые создают изысканные блюда, способные впечатлить лучших шеф-поваров всего мира. Доден влюблен в Эжени и хочет жениться на ней, а также желает изменить мир кулинарии. Получится ли у него все это, можно будет увидеть в кино.

Главные роли в картине исполнили Жюльет Бинош ("Шоколад", "Три цвета: Синий") и Бенуа Мажимель ("После меня", "Маленькие секреты").

На IMDb рейтинг фильма 7,5 балла из 10, на "Кинопоиске" оценки у него пока нет. В кино пустят зрителей с 16 лет.

"Тайное влечение" (с 14 февраля)

14 февраля выйдет и мелодрама "Тайное влечение". Фильм расскажет о юной актрисе Вете, которая искренне верит в мечту и хочет сделать свой вклад в искусство. В создании спектакля Вета проживает травму, связанную с уходом отца из семьи. Кроме того, у нее появляются чувства к режиссеру.

В фильме снялись Роза Хайруллина ("Дело", "Бери да помни"), Мила Ершова ("По щучьему велению", "Фандорин. Азазель") и несколько молодых актеров.

"Идеальные друзья" (с 14 февраля)

Фильм рассказывает о супругах Саре и Томе, которые решили продать свой шикарный дом в респектабельном районе Лондона. Они устраивают прощальную вечеринку для пары лучших друзей. Однако на вечеринку приходит незваная гостья – модная писательница Джессика. Она подготовила убийственное развлечение, и теперь всех их ждет ночь, полная сюрпризов.

Сыграли в ленте Ширли Хендерсон ("Гарри Поттер и Тайная комната", "На игле"), Сильвестр Грот ("Бесславные ублюдки", "Сталинград") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 18+. Оценок на "Кинопоиске" и IMDb у ленты пока нет.

"Между нами лето" (с 14 февраля)

Еще одной премьерой ко Дню святого Валентина станет комедия "Между нами лето". Действие этого фильма происходит летом 1999 года. Саша с родителями приезжает на отдых в санаторий, где получает главную роль в музыкальной постановке. В паре с ним выступает девушка Полина, в которую Павел влюбляется. Однако на нее есть еще один претендент – управляющий Миша, готовый на все, чтобы Полина была с ним. Как разрешится любовный треугольник, можно будет увидеть в кинотеатрах.

В фильме сыграли Влад Прохоров ("Мафия – дело семейное"), Анфиса Черных ("Географ глобус пропил", "Хитровка. Знак четырех" ), Георгий Дронов ("Воронины", "Сибирский цирюльник") и другие актеры.

Оценок у фильма пока нет. Возрастной рейтинг ленты 12+.

"Одна жизнь" (с 15 февраля)

Британская лента "Одна жизнь" также претендует на главную премьеру месяца.

Фильм основан на книге Барбары Уинтон "Если это не невозможно… Жизнь сэра Николаса Уинтона" и расскажет о скромном и непубличном джентльмене Николасе Уинтоне, которого приглашают на телевизионное ток-шоу, где он узнает всю правду о событиях Второй мировой войны, когда он спас сотни людей от гибели в концлагере. Эта операция осталась в истории под названием "кибертранспорт".

Главные роли исполняют знаменитые актеры Энтони Хопкинс ("Молчание ягнят", "Знакомьтесь, Джо Блэк") и Хелена Бонем Картер ("Бойцовский клуб", серия фильмов о Гарри Поттере), Джонатан Прайс ("Бразилия", "Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины") и другие.

Возрастной рейтинг ленты 16+. На IMDb оценка высокая – 7,7 балла из 10. А вот на "Кинопоиске" баллы ей пока не выставили.

"Территория зла" (с 15 февраля)

Любители боевиков в феврале смогут посмотреть американскую ленту "Территория зла". Она расскажет о том, как оператор беспилотника Рипер оказывает воздушную поддержку команде, которая попадает в ловушку и остается без оружия. Теперь их единственным средством связи и шансом выжить становится беспилотник.

В актерском составе боевика сразу несколько звезд. Это Майло Вентимилья ("Невероятный мир глазами Энцо", "Рокки Бальбоа"), Рассел Кроу ("Гладиатор", "Игры разума"), Лиам Хэмсворт ("Голодные игры", "Знамение") и другие.

Возрастной рейтинг фильма 18+, на агрегаторах его пока не оценили.

"Самая большая луна" (с 22 февраля)

На экраны в феврале попадет и российское фэнтези "Самая большая луна".

Действие фильма происходит в мире, где живут сверхлюди эмеры. Они умеют управлять человеческими эмоциями, не чувствуют боли, не пользуются современной техникой и не могут по-настоящему любить. Но однажды их мир оказывается под угрозой, и молодой эмер-полукровка Денис отправляется на поиски избранной Кати, которая может всех спасти.

Сыграли в ленте Филипп Янковский ("Статский советник", "Зеркало"), Иван Ивашов ("Капитан Волконогов бежал"), Аристарх Венес ("Кадетство", "Закон каменных джунглей") и другие.

Фильм пока нигде не оценили. Возрастной рейтинг 6+.

"Винни-Пух: Кровь и мед 2" (с 22 февраля)

22 февраля в российских кинотеатрах выйдет продолжение прошлогоднего ужастика о Винни-Пухе под названием "Винни-Пух: Кровь и мед 2".

У фильма пока нет ни оценок, ни трейлера, ни подробностей сюжета. Однако известно, что там появятся не только Кристофер Робин, Винни-Пух и Пятачок, но также Тигра и Сова.

Возрастной рейтинг у ленты, как и у любого ужастика, 18+.

"Один день в Стамбуле" (с 22 февраля)

Авторы "Дня выборов" и "О чем говорят мужчины" "Квартет И" представит свою новую комедию "Один день в Стамбуле".

По сюжету четверо друзей приезжают в Стамбул, чтобы повидаться со своим другом Вадимом, но узнают, что он умер. Таким образом один день в турецкой столице превращается в вечер памяти Вадима. Герои вспоминают случаи из жизни и грустят о прошлом.

В общем, нас ждет очередная разговорная комедия от "Квартета И". Главные роли сыграет привычная "черверка" – Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит и Александр Демидов, которых вы запомнили по фильмам "О чем говорят мужчины", "День радио", "День выборов" и другим фильмам.

На агрегаторах фильм пока не оценили. Возрастной рейтинг ленты 16+.

"Командир" (с 22 февраля)

22 февраля в прокат выйдет и фильм, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Это картина "Командир". Фильм расскажет о Геннадии Зайцеве, который вырос в многодетной семье без отца, смог пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи и стать у истоков создания антитеррористического подразделения "Группа "Альфа".

1 декабря 1988 года в городе Орджоникидзе (современный Владикавказ) террористы захватывают в заложники 32 детей, учительницу и водителя. Зайцев командует операцией по освобождению школьников.

Главную роль в фильме исполнил Кирилл Зайцев ("Серебряные коньки", "Движение вверх").

Возрастной рейтинг ленты 16+, баллы на агрегаторах ей пока не поставили.

"Свет" (с 22 февраля)

Режиссер сериала "Чики" Антон Коломеец представит драму "Свет". Фильм расскажет историю Татьяны, у которой есть семья, работа и друзья. Но случайная встреча возвращает ее в прошлое, которое она пыталась забыть.

Главную роль в фильме исполнила Елена Яковлева ("Поехавшая", "Преступление и наказание"), компанию ей составила актриса Дарья Коныжева ("Доктор Лиза", "Подольские курсанты").

Возрастной рейтинг ленты 12+. На агрегаторах ее пока не оценили.

"Долгожданный рассвет" (с 29 февраля)

В российский прокат 29 февраля должна выйти итальянская драма "Долгожданный расцвет". Ее действие происходит в Риме в 1950-е годы. Накануне помолвки с нелюбимым мужчиной молодая девушка решает поехать на пробы в киностудию Cinecitta. Эта поездка превращается в бесконечную ночь, во время которой она погружается в мир кино.

В ролях – Лили Джеймс ("Малыш на драйве", "Война и мир"), Уильем Дефо ("Человек-паук", "Американский психопат") и Джо Кири ("Очень странные дела").

Оценок у фильма пока нет, как и трейлера с возрастным рейтингом.

"Кот и пес" (с 29 февраля)

Любители котов и собак смогут в конце февраля посмотреть фильм о дружбе этих животных под названием "Кот и пес". По сюжету кот и собака потерялись в аэропорту, и теперь им нужно будет действовать сообща, чтобы вернуться к своим хозяевам и прежней уютной жизни. Их хозяева – звезда соцсетей и вор также начинают поиск любимцев. Чем все это закончится, можно будет увидеть в кино.

Что выйдет в "сером" прокате?

1 февраля в российском "сером" прокате выйдет фильм Дэвида Эйера ("Отряд самоубийц", "Патруль") "Пчеловод" с Джейсоном Стейтемом в главной роли.

Также в США на экраны выйдут боевик Мэттью Вона "Аргайл" (2 февраля) и кинокомикс "Мадам Паутина" (14 февраля) от Sony. Когда они появятся в России и появятся ли вообще, пока неизвестно.