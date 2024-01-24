Больше всего номинаций получил "Оппенгеймер" Кристофера Нолана

24 января 2024, 12:01, ИА Амител

Постер фильма "Оппенгеймер"/ Фото: film.ru

Стали известны фильмы-номинанты 96-й церемонии вручения премии "Оскар", которая состоится 10 марта 2024 года. Ведущим снова станет комик Джимми Киммел, который проводил "Оскар" и в прошлом году, пишет "Кинопоиск". Amic.ru рассказывает, кто и в каких номинациях в этом году номинирован на самую престижную кинопремию США.

Кто получил большинство номинаций?

Большинство (а именно 13) номинаций получил "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Сразу за ним идут "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса с 11 номинациями, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе с 10 номинациями и "Барби" Греты Гервиг с 8 номинациями.

Какие фильмы могут стать лучшими?

Лучший фильм:

"Анатомия падения";

"Убийцы цветочной луны";

"Оппенгеймер";

"Бедные-несчастные";

"Зона интересов";

"Американское чтиво";

"Барби";

"Оставленные";

"Маэстро";

"Прошлые жизни".

Лучший фильм на иностранном языке:

"Идеальные дни" (Япония, Германия);

"Зона интересов" (Великобритания, Польша, США);

"Я – капитан" (Италия, Бельгия, Франция);

"Общество снега" (Испания, Чили, Уругвай, США);

"Учительская" (Германия).

Лучший анимационный фильм:

"Мальчик и птица";

"Элементарно";

"Нимона";

"Мечты робота";

"Человек-паук: Паутина вселенных".

Лучший документальный фильм:

"Боби Уайн: Президент народа";

"Вечная память";

"Дочери Ольфы";

"Убить тигра";

"20 дней в Мариуполе".

Кадр из аниме "Мальчик и птица"/ Фото: film.ru

Кому могут достаться персональные "Оскары"?

Как и раньше, "Оскары" будут давать не только фильмам, но и лучшим актерам, режиссерам, монтажерам и так далее. На персональную статуэтку претендуют:

Лучший режиссер:

Жюстин Трие ("Анатомия падения");

Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны");

Кристофер Нолан ("Оппенгеймер");

Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные");

Джонатан Глейзер ("Зона интересов").

Лучшая мужская роль:

Пол Джаматти ("Оставленные");

Джеффри Райт ("Американское чтиво");

Брэдли Купер ("Маэстро");

Колман Доминго ("Растин");

Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер").

Лучшая женская роль:

Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд");

Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны");

Сандра Хюллер ("Анатомия падения");

Кэри Маллиган ("Маэстро");

Эмма Стоун ("Бедные-несчастные").

Лучшая мужская роль второго плана:

Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво");

Роберт де Ниро ("Убийцы цветочной луны");

Роберт Дауни – мл. ("Оппенгеймер");

Райан Гослинг ("Барби");

Марк Руффало ("Бедные-несчастные").

Лучшая женская роль второго плана:

Джоди Фостер ("Дайана Найэд");

Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные");

Америка Феррера ("Барби");

Даниэль Брукс ("Цвет пурпурный");

Эмили Блант ("Оппенгеймер").

Лучшая операторская работа:

Эдвард Лахман ("Граф");

Родриго Прието ("Убийцы цветочной луны");

Мэттью Либатик ("Маэстро");

Хойте Ван Хойтема ("Оппенгеймер");

Робби Райан ("Бедные-несчастные").

Лучший дизайн костюмов:

Жаклин Дюрран ("Барби");

Жаклин Уэст ("Убийцы цветочной луны");

Дэвид Кроссман, Джэнти Йэтс ("Наполеон");

Эллен Мирожник ("Оппенгеймер");

Холли Уоддингтон ("Бедные-несчастные").

Лучшая работа художника-постановщика:

Сара Гринвуд ("Барби");

Джек Фиск ("Убийцы цветочной луны");

Рут де Йонг ("Оппенгеймер");

Артур Макс ("Наполеон");

Шона Хит и Джеймс Прайс ("Бедные-несчастные").

Кадр из фильма "Убийцы цветочной луны" / Фото: film.ru

За что еще фильмы могут получить "Оскар"?

Лучший оригинальный сценарий:

"Анатомия падения";

"Оставленные";

"Маэстро";

"Май декабрь";

"Прошлые жизни".

Лучший адаптированный сценарий:

"Американское чтиво";

"Зона интересов";

"Оппенгеймер";

"Барби";

"Бедные-несчастные".

Лучший макияж и прически:

"Голда. Судный день";

"Маэстро";

"Оппенгеймер";

"Общество снега";

"Бедные-несчастные".

Лучший монтаж:

"Анатомия падения";

"Убийцы цветочной луны";

"Оппенгеймер";

"Оставленные";

"Бедные-несчастные".

Лучший звук:

"Создатель";

"Маэстро";

"Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая";

"Оппенгеймер";

"Зона интересов".

Лучшие визуальные эффекты:

"Создатель";

"Годзилла: Минус один";

"Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая";

"Стражи Галактики. Часть 3";

"Наполеон".

Лучшая песня:

The Fire Inside – "Обжигающе горячий";

I’m Just Ken – "Барби";

It Never Went Away – "Американская симфония";

Wahzhazhe – "Убийцы цветочной луны";

What Was I Made for – "Барби".

Лучший саундтрек:

"Американское чтиво";

"Индиана Джонс и колесо судьбы";

"Убийцы цветочной луны";

"Оппенгеймер";

"Бедные-несчастные".

Кадр из фильма "Анатомия падения" / Фото: film.ru

Какие короткометражки могут получить "Оскар"?

Лучший короткометражный документальный фильм:

"Азбука запрета на книги";

"Парикмахер из Литл-Рок";

"Остров посреди";

"Последняя ремонтная мастерская";

"Наи наи и Ваи По".

Лучший игровой короткометражный фильм:

"После";

"Непобедимый";

"Рыцарь удачи";

"Красный, белый и голубой";

"Чудесная история Генри Шугара".

Лучший короткометражный анимационный фильм:

"Письмо свинье";

"Девяносто пять чувств";

"Наша униформа";

"Толстокожий";

"Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".

Кто победил в прошлом году?

В прошлом году лучшим фильмом года стала лента "Все, везде и сразу", лучшая мужская роль досталась Брендану Фрейзеру за фильм "Кит", лучшей актрисой стала Мишель Йео из "Все, везде и сразу", лучшим фильмом на иностранном языке стала немецкая лента "На Западном фронте без перемен". Посмотреть полный список победителей можно здесь.