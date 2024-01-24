"Оппенгеймер" против "Барби". Какие фильмы номинировали на премию "Оскар" в 2024 году
Больше всего номинаций получил "Оппенгеймер" Кристофера Нолана
24 января 2024, 12:01, ИА Амител
Стали известны фильмы-номинанты 96-й церемонии вручения премии "Оскар", которая состоится 10 марта 2024 года. Ведущим снова станет комик Джимми Киммел, который проводил "Оскар" и в прошлом году, пишет "Кинопоиск". Amic.ru рассказывает, кто и в каких номинациях в этом году номинирован на самую престижную кинопремию США.
Кто получил большинство номинаций?
Большинство (а именно 13) номинаций получил "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Сразу за ним идут "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса с 11 номинациями, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе с 10 номинациями и "Барби" Греты Гервиг с 8 номинациями.
Какие фильмы могут стать лучшими?
Лучший фильм:
"Анатомия падения";
"Убийцы цветочной луны";
"Оппенгеймер";
"Бедные-несчастные";
"Зона интересов";
"Американское чтиво";
"Барби";
"Оставленные";
"Маэстро";
"Прошлые жизни".
Лучший фильм на иностранном языке:
"Идеальные дни" (Япония, Германия);
"Зона интересов" (Великобритания, Польша, США);
"Я – капитан" (Италия, Бельгия, Франция);
"Общество снега" (Испания, Чили, Уругвай, США);
"Учительская" (Германия).
Лучший анимационный фильм:
"Мальчик и птица";
"Элементарно";
"Нимона";
"Мечты робота";
"Человек-паук: Паутина вселенных".
Лучший документальный фильм:
"Боби Уайн: Президент народа";
"Вечная память";
"Дочери Ольфы";
"Убить тигра";
"20 дней в Мариуполе".
Кому могут достаться персональные "Оскары"?
Как и раньше, "Оскары" будут давать не только фильмам, но и лучшим актерам, режиссерам, монтажерам и так далее. На персональную статуэтку претендуют:
Лучший режиссер:
Жюстин Трие ("Анатомия падения");
Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны");
Кристофер Нолан ("Оппенгеймер");
Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные");
Джонатан Глейзер ("Зона интересов").
Лучшая мужская роль:
Пол Джаматти ("Оставленные");
Джеффри Райт ("Американское чтиво");
Брэдли Купер ("Маэстро");
Колман Доминго ("Растин");
Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер").
Лучшая женская роль:
Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд");
Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны");
Сандра Хюллер ("Анатомия падения");
Кэри Маллиган ("Маэстро");
Эмма Стоун ("Бедные-несчастные").
Лучшая мужская роль второго плана:
Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво");
Роберт де Ниро ("Убийцы цветочной луны");
Роберт Дауни – мл. ("Оппенгеймер");
Райан Гослинг ("Барби");
Марк Руффало ("Бедные-несчастные").
Лучшая женская роль второго плана:
Джоди Фостер ("Дайана Найэд");
Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные");
Америка Феррера ("Барби");
Даниэль Брукс ("Цвет пурпурный");
Эмили Блант ("Оппенгеймер").
Лучшая операторская работа:
Эдвард Лахман ("Граф");
Родриго Прието ("Убийцы цветочной луны");
Мэттью Либатик ("Маэстро");
Хойте Ван Хойтема ("Оппенгеймер");
Робби Райан ("Бедные-несчастные").
Лучший дизайн костюмов:
Жаклин Дюрран ("Барби");
Жаклин Уэст ("Убийцы цветочной луны");
Дэвид Кроссман, Джэнти Йэтс ("Наполеон");
Эллен Мирожник ("Оппенгеймер");
Холли Уоддингтон ("Бедные-несчастные").
Лучшая работа художника-постановщика:
Сара Гринвуд ("Барби");
Джек Фиск ("Убийцы цветочной луны");
Рут де Йонг ("Оппенгеймер");
Артур Макс ("Наполеон");
Шона Хит и Джеймс Прайс ("Бедные-несчастные").
За что еще фильмы могут получить "Оскар"?
Лучший оригинальный сценарий:
"Анатомия падения";
"Оставленные";
"Маэстро";
"Май декабрь";
"Прошлые жизни".
Лучший адаптированный сценарий:
"Американское чтиво";
"Зона интересов";
"Оппенгеймер";
"Барби";
"Бедные-несчастные".
Лучший макияж и прически:
"Голда. Судный день";
"Маэстро";
"Оппенгеймер";
"Общество снега";
"Бедные-несчастные".
Лучший монтаж:
"Анатомия падения";
"Убийцы цветочной луны";
"Оппенгеймер";
"Оставленные";
"Бедные-несчастные".
Лучший звук:
"Создатель";
"Маэстро";
"Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая";
"Оппенгеймер";
"Зона интересов".
Лучшие визуальные эффекты:
"Создатель";
"Годзилла: Минус один";
"Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая";
"Стражи Галактики. Часть 3";
"Наполеон".
Лучшая песня:
The Fire Inside – "Обжигающе горячий";
I’m Just Ken – "Барби";
It Never Went Away – "Американская симфония";
Wahzhazhe – "Убийцы цветочной луны";
What Was I Made for – "Барби".
Лучший саундтрек:
"Американское чтиво";
"Индиана Джонс и колесо судьбы";
"Убийцы цветочной луны";
"Оппенгеймер";
"Бедные-несчастные".
Какие короткометражки могут получить "Оскар"?
Лучший короткометражный документальный фильм:
"Азбука запрета на книги";
"Парикмахер из Литл-Рок";
"Остров посреди";
"Последняя ремонтная мастерская";
"Наи наи и Ваи По".
Лучший игровой короткометражный фильм:
"После";
"Непобедимый";
"Рыцарь удачи";
"Красный, белый и голубой";
"Чудесная история Генри Шугара".
Лучший короткометражный анимационный фильм:
"Письмо свинье";
"Девяносто пять чувств";
"Наша униформа";
"Толстокожий";
"Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".
Кто победил в прошлом году?
В прошлом году лучшим фильмом года стала лента "Все, везде и сразу", лучшая мужская роль досталась Брендану Фрейзеру за фильм "Кит", лучшей актрисой стала Мишель Йео из "Все, везде и сразу", лучшим фильмом на иностранном языке стала немецкая лента "На Западном фронте без перемен". Посмотреть полный список победителей можно здесь.
12:20:57 24-01-2024
Список большой, а посмотреть нечего...
13:00:32 24-01-2024
Гость (12:20:57 24-01-2024) Список большой, а посмотреть нечего...... Оппенгеймер очень даже неплох
15:17:25 24-01-2024
Гость (12:20:57 24-01-2024) Список большой, а посмотреть нечего...... Полицейского с Рублевки смотри.
13:15:32 24-01-2024
Кое-что смотрел. Челюсти сводит от скуки.
14:59:12 24-01-2024
А где Российское кино мирового уровня? Или у нас как всегда, свой путь, своя дорога?
15:16:41 24-01-2024
Гость (14:59:12 24-01-2024) А где Российское кино мирового уровня? Или у нас как всегда,... Откуда ему взяться?
15:00:50 24-01-2024
"Убийцы цветочной луны" шикарный фильм! Игра актеров изумительная. Сюжет хоть и банален, но смотрится фильм очень хорошо.