Три родные сестры погибли в сгоревшем "Мерседесе" в Кабардино-Балкарии

По словам родственника, в семье был серьезный конфликт

19 июня 2023, 17:50, ИА Амител

Кадр из видео / Shot

Три сестры одновременно погибли в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Прохожие заметили горящий "Мерседес" в пойме реки Чегем между селами Лечинкай и Нижний Чегем. Пожарные потушили автомобиль и нашли внутри тела трех женщин: 42, 43 и 48 лет. Все они родные сестры. По предварительным данным, машина загорелась после удара, упав с высоты.

Брат погибших рассказал, что одна из сестер говорила о желании уйти из жизни. Возможная причина трагедии кроется в семейных конфликтах.

Разбираться с этим будут правоохранители.