Три родные сестры погибли в сгоревшем "Мерседесе" в Кабардино-Балкарии
По словам родственника, в семье был серьезный конфликт
19 июня 2023, 17:50, ИА Амител
Кадр из видео / Shot
Три сестры одновременно погибли в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Прохожие заметили горящий "Мерседес" в пойме реки Чегем между селами Лечинкай и Нижний Чегем. Пожарные потушили автомобиль и нашли внутри тела трех женщин: 42, 43 и 48 лет. Все они родные сестры. По предварительным данным, машина загорелась после удара, упав с высоты.
Брат погибших рассказал, что одна из сестер говорила о желании уйти из жизни. Возможная причина трагедии кроется в семейных конфликтах.
Разбираться с этим будут правоохранители.
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