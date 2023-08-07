Три школы капитально отремонтируют к новому учебному году в Барнауле

Работы идут в рамках федерального проекта "Модернизация школьных систем образования"

07 августа 2023, 18:31, ИА Амител

Фото: "Вечерний Барнаул"

В Барнауле к новому учебному году капитально отремонтируют три здания учебных заведений: лицей № 3, школу № 48 и одно из зданий Барнаульского кадетского корпуса. Как сообщает пресс-центр мэрии, работы идут в рамках федерального проекта "Модернизация школьных систем образования".

Замглавы администрации Барнаула по социальной политике Александр Артемов проверил ход и качество ремонта на прошлой неделе. Он отметил, что общий объем финансирования по проекту в этом году составляет почти 240 млн рублей. 80% средств поступило с федерального уровня, еще 15% – с краевого, 5% – с муниципального.

В мэрии пояснили, что программа включает в себя не только проведение капремонта и замену мебели, а также повышение квалификации педагогов, обновление фонда библиотеки, покупку новых технических средств и улучшение систем безопасности.

Кроме того, на дополнительные средства благоустраивают школьные дворы. В частности, Барнаульскому кадетскому корпусу на это выделили 6 млн рублей.